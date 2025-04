Influencerica Riva Pauletić po struci je vizažistica, a posebnu strast gaji prema putovanjima

Riva Pauletić (24) vizažistica po struci i kći poznatog hrvatskog putopisca, Roberta Pauletića, strast prema putovanjima naslijedila je od oca.

Foto: Instagram

- Bavim se društvenim mrežama, volim make up transformacije, ali najviše od svega volim putovati. Ljubav prema putovanjima naslijedila sam od oca, ali najviše volim putovati sama - otkrila je u intervjuu za IN Magazin.

Foto: Instagram

Riva s pratiteljima na Instagramu, kojih ima gotovo 20.000, svakodnevno dijeli svoje make-up vještine, ali i fotografije s brojnih putovanja.

Foto: Instagram

- Jednostavno, od mene se sve može očekivati, tako i poziv, kad me zovu, kao gdje si, - evo me u Rimu, evo me u Norveškoj, kao došli popiti kavu. Moja mama je rekla, ima već par godina, Riva čuvali te anđeli, ne mogu ja ovo trpjeti. Ne mogu ja popratiti tebe i tvoj ritam - otkrila je mlada influencerica.

Foto: Instagram

Riva je posebnu pozornost privukla prije tri godine kada je podijelila fotografije sebe kako pozira u ZG vrećicama namijenjenima za odvajanje otpada.

Foto: Šime Bilić/ Deserted Depth

- Ideja je došla sasvim spontano ponukana višednevnom raspravom o ZG vrećicama na društvenim mrežama. Kao kreator sadržaja iskoristila sam trendy temu i uz pomoć mog talentiranog fotografa i prijatelja Šime Bilića iznijela moju kreativnu viziju goruće teme - kazala nam je tada Riva.