<p>Spisateljica <strong>Ingrid Divković</strong> (35) i stručnjakinja za ljubav iz showa 'Brak na prvu', za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3828458/ingrid-otkrila-cemu-ce-se-potpuno-posvetiti-nakon-braka-na-prvu-ovu-priliku-cu-iskoristiti-za-daljnji-profesionalni-razvoj-i-osobni-rast/" target="_blank">RTL.hr</a> je progovorila o tome koliko se njezin život promijenio u proteklih nekoliko mjeseci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ingrid i Luka uživali na Plitvicama</strong></p><p>- Pisanjem se bavim već jako dugo, profesionalno već sedam godina i svoj put mogu opisati kao jednu veliku avanturu za koju je trebalo jako puno truda, volje, odricanja, ali i debelih živaca. Što se tiče mog života nakon emitiranja showa moram biti iskrena i reći da se puno toga promijenilo. Naime, uz veliki iskorak u profesionalnom smislu dogodila mi se i neplanirana, ali po svemu sudeći, sudbonosna promjena u mom privatnom životu, koji sada eto više i nije toliko privatan. Dakle, zaključak je da mi je spomenuti show uvelike promijenio život, i to na bolje, na čemu sam istinski zahvalna - govori iskreno i s osmijehom na licu.</p><p>Pojavljivanje u 'Braku na prvu' na neki način utjecalo je i na njezinu spisateljsku karijeru. Nije promijenilo smjer pisanja, ali joj je otvorilo neke nove vidike. Svaka nova životna prilika čini da se razvija kao čovjek i kao pisac, tako da će i ovu priliku zasigurno iskoristiti za svoj daljnji profesionalni razvoj i osobni rast. Ingrid ovih dana slaže nove planove za ovu godinu, koji su se promijenili zbog korona virusa.</p><p>- Trenutačno sam u fazi planiranja aktivnosti za mjesece lipanj i srpanj. S obzirom da su mi do rujna otkazane sve isplanirane književne promocije diljem regije, u narednom periodu ću se u potpunosti posvetiti svojoj autorskoj radionici kreativnog pisanja i pisanja bloga koju namjeravam održati u Zagrebu, ali i u nekim drugim gradovima - objašnjava i ističe kako se pisanjem može baviti svatko pa je stoga važno navesti što je najbitnije u pisanju. </p><p>- Savjeta za pisanje ima, dakako, bezbroj, ali ono što je po meni pokretač pisanja jest trenutak kada onaj koji odluči pisati, prije svega ostaloga odluči biti iskren prema sebi. To za mene znači biti hrabar, dostići odgovarajuće uvide kako bi u dubokoj tmini vlastite duše istražio svoje vlastito iskustvo, emocije, sjećanja i znanje. I onda to pronađeno bez imalo uljepšavanja prenijeti na papir - kaže.</p><p>Kako je ispričala, noć je namijenjena umjetničkom stvaralaštvu. Iako tvrdi da ne postoji neko savršeno vrijeme kada voli najviše pisati, navika je učinila to da se najbolje osjećam pišući kako se dan bliži svome kraju, ali i dugo u noć.</p><p>Osim zanimljivih planova u poslovnom svijetu, ima ih i u privatnom. Nakon 'Braka na prvu' između nje i kandidata <strong>Luke Budaka</strong> (29) dogodila se ljubav. Zbog toga razmišlja o preseljenju u Zagreb.</p><p>- Planovi su, naravno, tu. Za sada i dalje živim na relaciji Rijeka-Zagreb, no ako bude sve po Njegovom i mom planu konačno preseljenje će se dogoditi početkom ove jeseni - priča spisateljica i govori kako je ljubav ta koja je pokreće, kako u privatnom, tako i u spisateljskom području.</p><p>- Ljubav je oduvijek bila moja najveća motivacija, a pritom i inspiracija. Ona je za mene početak, sredina i kraj svega. Mislimo da o ljubavi znamo sve, ali bojim se da o ljubavi još uvijek ne znamo puno toga. I zato smo tu. Da je naučimo, da je osjetimo. Da je na koncu svojim umom, dušom i tijelom istinski (pro)živimo - tvrdi.</p><p>Ispričala je kako je Luka zasad još nije inspirirao da nešto napiše, ali je njegov nesvakidašnji filozofski um svakodnevno inspirira, ali i iznenađuje. Pojasnila je i kako se ljudi često javljaju ili ako ih vide, a to najčešće budu djeca, traže fotografiju s njima. </p><p>- Ne mogu reći da nam konkretno prilaze, više se nasmiju, šapnu nešto i slično. Djeca su ta koja prilaze i žele fotografiju, odrasli nam pišu poruke na Instagramu i Faceu i takve su poruke uvijek pozitivne - rekla je za kraj. </p>