Ingrid Divković posvetila sinu emotivnu objavu: Bilo je mraka i nemirnih oluja na putu do tebe

Bilo je nemirnih i divljih oluja na putu do tebe. Bilo je neočekivanih nevera i monsunskih kiša, započela je emotivno književnica i psihologinja iz showa 'Brak na prvu' Ingrid Divković (36). Ona je 12. kolovoza rodila sinčića Vala te mu od tada često posvećuje emotivne tekstove pune ljubavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bilo je mraka, potonuća, vrtloga i bijesnih virova. Bilo je mnogo toga zavodljivoga, nerazboritog i suludoga na putu do tebe, sine moj. Ali znaj, sve to, bilo je, na putu prije tebe. Sada si ti put, put koji me usidrio u sada. Sada sam ja ti, a ti ja. Hvala ti na zajedničkom plesu svjetlosti, VALceru mog život - nastavila je.

Uz tekst je objavila video na kojem sretna šeta po plaži držeći u jednoj ruci svjetiljku, a u drugoj mazeći trudnički trbuh.

Inače, književnica je prije toga objavio crno-bijelu fotografiju na kojoj se vidi malena ručica Vala, a time je i otkrila kako je dječak došao na svijet.

- Utopit ću se od Ljubavi u tebi, najdragocjeniji Valu našega života. 12.08.2022. na svijet je došao naš voljeni sin Val Seder i jedino što od ove šarene palete emocija mogu napisati jest - Hvala Ti, zahvaljujući Tebi i mojoj ljubavi, tatici Dariju imam sve - napisala je tada i otkrila koje su neobično ime ona i dečko Dario Seder (40) odabrali za sina.

Osim Valove ručice, Ingrid je objavila i crno bijelu fotografiju na kojoj je pozirala pored mora još dok je bila trudna.

Podsjetimo, Ingrid je prošle godine prekinula s bivšim kandidatom 'Braka na prvu', Lukom Budakom (31) i nakon toga se preselila u manji grad gdje je upoznala Davora.

