Ingrid i Luka iz 'Braka' ljubitelji su životinja: 'One nam pomažu u teškim životnim trenucima...'

<p>Najdugovječnija kampanja udruge Prijatelji životinja 'Obitelj na more, a pas na ulicu?!' 30. lipnja slavi punoljetnost objavom jumbo plakata po hrvatskim gradovima. Na upečatljivim vizualima <strong>Ingrid Divković </strong>(36) i <strong>Luka Budak</strong> (29), par koji je pronašao ljubav zahvaljujući popularnom showu 'Brak na prvu', sloganom 'Ljubav na prvu pronađi u skloništu!' pozivaju na udomljavanje napuštenih životinja umjesto kupnje. Pred objektivom s njima poziraju umiljata kujica Betty i mazni mačak Nixa koji čekaju da se netko zaljubi u njih i pruži im dom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ingrid i Luka na Plitvičkim jezerima</strong></p><p>Autorica četiri bestselera, književnica i blogerica Ingrid Divković osjetljiva je na problem napuštanja životinja te kaže da se zato rado s Lukom uključila u kampanju s ciljem promicanja udomljavanja životinja.</p><p>- Vrlo sam emotivna i jako me pogađa kada netko zbog odlaska na godišnji odmor ili selidbe napusti životinju. One nam vjeruju, mi smo im sve i najmanje što možemo učiniti za ljubav koju nam poklanjaju je štititi ih i odgovorno se brinuti o njima - rekla je Ingrid.</p><p>Veliku ljubav prema četveronožnim članovima obitelji s njom dijeli komercijalist Luka Budak.</p><p>- Prije tri godine imao sam prilike udomiti moju mačku Mrmu koja mi je bila velika pomoć u mnogim teškim trenucima. Pozivam sve koji imaju uvjete da udome neku od brojnih napuštenih životinja jer one su svojom toplinom i privrženošću pravi simboli ljubavi - kaže Luka.</p><p>Tijekom fotografiranja vizuala za plakate, Ingrid i Luka jako su se zbližili s crnom kujicom Betty koja je na skrbi udruge Hrabre njuške i mačkom Nixom o kojemu trenutačno brine udruga Prava šapa. Ingrid je nakon snimanja posebno dirnulo kada je saznala da Betty već tri godine traži dom te se nada da će oboje ubrzo biti kvalitetno udomljeni.</p><p>- Apeliram na sve da ne kupuju životinje, već da pretraže stranice udruga ili posjete sklonište i izaberu neko predrago biće koje čeka, možda čak i godinama, svoj trajni dom. Životinje zaista vrlo brzo i lako mogu osvojiti naše srce, samo im trebamo dati priliku - dodala je.</p><p>Luka, koji jednostavno obožava svoju 'pametnu i lijepu Mrmu', naglasio je i važnost odgovornog udomljavanja.</p><p>- Kada sam udomio Mrmu, odmah sam znao da je to za zauvijek. Kako svakodnevno hranim mačke u blizini moje kuće, Mrma je i kastrirana jer sam svjestan da bi bilo nemoguće zbrinuti tolike mačiće. Volio bih da što više ljudi udomljavanje doživi kao priliku za plemenit čin kojim se doslovno spašavaju nečiji životi, a ujedno sprječavaju strašne patnje napuštenih životinja - govori Luka.</p><p>Kada se radi o životinjama, na prvom mjestu mora biti ljubav, slažu se oboje, no ističu da ljubav na prvu prema životinjama treba biti ujedno i ljubav do kraja njihovih života, bez obzira na sve prepreke i poteškoće koje donosi život.</p><p>- Rastanci, putovanja, selidbe, odlasci na skijanja ili na more ne smiju biti nikome izgovor za odbacivanje životinja. One nisu predmeti, već prekrasna bića koja daju poseban smisao našim životima i s kojima možemo doživjeti mnogo radosti - zaključuju Ingrid i Luka. </p><p>Iz udruge Prijatelji životinja navode da je napuštanje životinja, osobito prije odlaska na more, iznimno okrutno i događa se unatoč tome što je kažnjivo novčanom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna. Stoga stalno ukazuju na važnost da skrbnici životinja kastriraju pse i mačke o kojima skrbe te se odgovorno brinu o njima, a gradove i općine podsjećaju da sustavno provode kontrolu mikročipiranja pasa i da propišu trajnu sterilizaciju kao način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, uz evidentirane izuzetke.</p>