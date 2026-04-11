Inspektora Rexa svi znamo, a ovo su najpoznatiji psi koji su se pojavili u filmovima i serijama

Kultna serija Inspektor Rex vraća se na male ekrane i donosi novu energiju, svježu glumačku postavu i uzbudljive kriminalističke priče, a mi smo se prisjetili najpoznatijih pasa s malih i velikih ekrana koji su godinama oduševljavali publiku. Rexa je inače inteligentan policijski pas koji pomaže u rješavanju slučajeva i poznat je po ljubavi prema sendvičima sa šunkom, a prvi ga je glumio Santo vom Haus Zieglmayer (Beejay), nakon čega ga je zamijenio Rett Butler, a Henry i Nicky glumili sz ga u kasnijim sezonama.

Pal, mužjak pasmine Rough Collie, najpoznatiji je po ulozi kultne ženke Lassie iz filma "Lassie se vraća kući" iz 1943. godine, no pojavio se u još nekoliko uloga. Kao štene bio je sklon lajanju i jurnjavi za motociklima pa je doveden kod Rudda Weatherwaxa, holivudskog glumca i trenera životinja. Njegov nezadovoljni vlasnik odlučio je ponuditi Pala kao plaćanje duga Weatherwaxu, koji ga je potom dao prijatelju. Naime, Pal je bio sklon pretjeranom lajanju i jurnjavi za motociklima, a te probleme dugo nije mogao riješiti. Kada je Weatherwax saznao za film „Lassie Come Home“, osjetio je da bi Pal bio savršen za tu ulogu pa ga je otkupio natrag za 10 dolara. Oduševio je redatelja te je postao jedan od najpoznatijih pasa s velikih ekrana na svijetu, a čak je izvodio i kaskaderske scene.

Tjedan dana starog Rin Tin Tina, zajedno s pet braće i sestara i majkom, spasio je kaplar Lee Duncan iz američkog zrakoplovstva tijekom Prvog svjetskog rata. Pronađeni su u francuskom selu u teško oštećenom uzgajivačnici njemačkih ovčara. Duncan je Rin Tin Tina i njegovu sestru Nanette smatrao svojim sretnim amajlijama i poveo ih u SAD. Rin Tin Tin je treniran za osvajanje nagrada na natjecanjima, ali ideja o filmskoj karijeri pojavila se nakon što ga je snimio Charley Jones dok je izveo skok od 3,6 metara. Prvi veliki uspjeh došao je s filmom „The Man from Hell's River“ 1922. godine, a glumio je u gotovo 30 filmova. Bio je neslužbena maskota studija Warner Bros i navodno spasio tvrtku od bankrota. Godine 1960. dobio je zvijezdu na Hollywood Walk of Fame.

Chris je bio jedan od bernardinaca koji su glumili Beethovena u filmu „Beethoven“. Imao je osam kaskadera i 16 štenaca koji su ga prikazivali u različitim fazama rasta. Beethoven se kao štene ušuljao u kuću obitelji Newton nakon bijega od otmičara. Obitelj ga zadržava i daje mu ime jer zavija uz Beethovenovu "Petu simfoniju". Iako nespretan, bio je brižan i inteligentan pas. Veterinar dr. Varnick pokušava ga iskoristiti za eksperimente, ali obitelj ga spašava i otkriva zločinački plan.

Cujo je lik iz romana Stephena Kinga „Cujo“ i filma iz 1983. Glumila su ga četiri bernardinca, mehanički psi i kaskader Gary Morgan. Cujo je bio prijateljski pas koji nakon ugriza šišmiša oboli od bjesnoće. Donna i njen sin ostaju zarobljeni u automobilu dok ih Cujo opsjeda. Na kraju ga Donna ubija i spašava sina.

Max je bio Jack Russell terijer koji je glumio Mila u filmu „Maska“. Redatelj ga je izabrao jer je izgledao najživahnije. Milo živi sa Stanleyjem Ipkissom koji pronalazi čarobnu masku. Milo pomaže Stanleyju i čak sam stavlja masku u jednoj od najpoznatijih scena.

Clyde je bio glavni odrasli Marley u filmu „Marley and Me“. Ukupno je korišten 21 labrador. Marley je živahan i nestašan pas kojeg obitelj Grogan usvaja i naziva po Bobu Marleyju. Film prikazuje njihov život pun smijeha i suza.

Cheddar je corgi kapetana Holta iz serije "Brooklyn Nine-Nine". Najduže ga je glumio pas Stewart. Stewart je izvodio trikove poput „predaje“, glumljenja smrti i puzanja kroz ventilaciju. Tijekom jedne scene, Cheddar je stalno zavijao dok je Holt držao ozbiljan govor, što je nasmijavalo cijelu ekipu.