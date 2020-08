Ipak im cvjetaju ruže: Goran me stesao, izgubila sam 10-ak kila

<p>Zagrepčanka <strong>Hana Rodić</strong> (23) i ‘‘Gospodin Savršeni’’ <strong>Goran Jurenec</strong> (40) nedavno su uzeli pauzu od društvenih mreža, a krenula su i šuškanja kako reality par više nije zajedno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Hanom Rodić</strong></p><p>Odmah smo kontaktirali glavne aktere priče koji su nam potvrdili kako ljubav između njih i dalje cvjeta.</p><p>- Trebao nam je predah od Instagrama, nismo bili aktivni nekih mjesec dana, ali sada smo ponovno krenuli s objavama - rekla nam je Hana.</p><p>Tijekom karantene vrijedno je radila na novim projektima, ali i na fizičkom izgledu. Najveća podrška bio joj je Goran koji ju je motivirao i trenirao kako bi došla do savršene linije.</p><p>- Imala sam 63 kilograma, a izgubila sam deset. Osjećam se odlično, zdravo i samouvjereno. Nije bilo toliko naporno s obzirom na to da mi je gubitak kilograma bio velika želja. Slušala sam Gorana i stigla do ovakvih rezultata - pohvalila se atraktivna reality zvijezda.</p><p>Zanimalo nas je i hoćemo li ih gledati uskoro u nekom novom televizijskom projektu, a Rodić nam je otkrila kako trenutno nije zainteresirana za realityje.</p><p>- Nije nam u planu, ali nikada ne reci nikad - kaže Hana za kraj.</p><p>Podsjetimo, Jurenec je videom na Instagramu zaintrigirao njegove i Hanine pratitelje. Ispričao je kako je trenutačno u nedoumici.</p><p>- Treba ponekad razmisliti sam sa sobom koje korake bi u životu trebalo napraviti. Ja sam baš u toj fazi. Želim svima koji o nečemu razmišljaju ili imaju neku dvojbu što se tiče ciljeva u životu, da imaju snage. Nemojte nikada odustati. Koliko god je teška situacija, morate pronaći najbolju opciju - rekao je Goran. Ovom je izjavom 'bacio' na razmišljanje je li možda riječ o Hani. No ona nam je potvrdila kako u njihovoj vezi i dalje cvjetaju ruže.</p><p> </p><p> </p>