Penélope Cruz osvanula je na naslovnici Voguea, pratitelji bijesni: 'Izgleda kao da ima 25'

Glumica Penélope Cruz (52) krasi rujansku naslovnicu španjolskog Voguea. Ovo joj je već 16. naslovnica tog časopisa, a pred njegov objektiv vratila se dvije godine nakon posljednjeg pojavljivanja.

Za crno-bijelu naslovnicu fotografirali su je Sean + Seng. Penélope nosi Chanelovu haljinu prekrivenu perlicama, šljokicama i kristalima iz kolekcije za jesen 2026., koju potpisuje Matthieu Blazy.

Ipak, pažnju pratitelja nije privukla samo moda. Ispod fotografije na Instagramu španjolskog Voguea povela se rasprava o tome koliko su urednici obradili Penélopeino lice.

'Nevjerojatna', 'Ovo je prekrasno', 'Wow, wow, wow', pisali su oni kojima se naslovnica svidjela.

Drugi su odmah primijetili da glumica izgleda mnogo mlađe nego inače.

- Vi ste časopis s velikim društvenim utjecajem i ne činite ništa dobro time što 52-godišnju ženu prikazujete kao da ima 25. Puno je žena koje zbog toga misle da moraju izgledati tako savršeno - napisala je jedna pratiteljica.

- Penélope je prekrasna sa svoje 52 godine. Zašto toliko uređivanja da bi izgledala mlađe? - upitala je druga.

- Prekrasna. Ali pretjerali su s obradom fotografije. Izgleda kao da ima 20 ili 30 godina - dodala je još jedna.

Jedna pratiteljica posebno je oštro prozvala Vogue zbog naslovnice.

- Penélope je jedinstvena… Pa zašto ste onda na naslovnicu stavili neku njezinu prepolovljenu verziju? Upola mlađu, s pola njezina tijela i pola njezina života… Ova naslovnica je u najmanju ruku žalosna. Dosta više, Vogue Spain, stvarno dosta - poručila je.