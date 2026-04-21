Ipak je nećemo gledati u 'Vrag nosi Pradu 2'! Scena sa Sydney Sweeney je izbačena iz filma

Čak i Sydney Sweeney (28) nije izbjegla čestu sudbinu glumaca u Hollywoodu, a to je rezanje njihovih scena u montaži. Naime, lijepa glumica je trebala imati kratku ulogu u uvodnoj sceni nadolazećeg filma 'Vrag nosi Pradu 2', no čini se kako ju u ovom filmu ipak nećemo gledati, piše TMZ.

Foto: Profimedia

Sydney je snimila cameo za uvodnu scenu nadolazećeg filma 'Vrag nosi Pradu 2'. Kako su mediji o tome već izvještavali, mnogi fanovi glumice s nestrpljenjem su očekivali tu scenu - i na kraju ostali razočarani.

Izvori tvrde kako razlog nije bio osobne prirode, već scena jednostavno nije funkcionirala u kontekstu konačne verzije. Sydney je trebala glumiti samu sebe, a radnja se navodno odvijala oko luksuznog stiliziranja povezanog s modnom kućom Dior.

Unatoč tome, nastavak velikog kino hita iz 2006. donosi impresivnu glumačku postavu - na veliko platno vraćaju se Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci i Emily Blunt. Premijera filma zakazana je za 1. svibanj.

Zasad nije poznato hoće li se izbačena scena scena sa Sydney Sweeney pojaviti u obliku dodatnog sadržaja, na primjer u sklopu izbrisanih scena ili proširene verzije filma.