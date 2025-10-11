Ipak promjena lokacije: Zagreb će pjevati u Halidovu čast na Zrinjevcu, a ne ispred HNK-a

U nedjelju, 12. listopada 2025. u 17 sati, u glazbenom paviljonu zagrebačkog parka Zrinjevac, održat će se glazbeno okupljanje posvećeno legendi regionalne glazbene scene: Halidu Bešliću.

Okupljanje je prvotno bilo planirano ispred Hrvatskog narodnog kazališta, no zbog velikog odaziva građana i dodatno zbog održavanja Zagrebačkog maratona i zatvaranja središnjih prometnica, Grad Zagreb je izdao dozvolu za novu i finalnu lokaciju - Zrinjevac.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zbog održavanja Zagrebačkog maratona, Trg bana Jelačića i prostor ispred HNK-a neće biti dostupni, pa je Grad Zagreb izdao dozvolu za novu lokaciju - Zrinjevac.

Događaj je dio šire inicijative Enisa Bešlagića, kojom se istoga dana u brojnim gradovima diljem Balkana i svijeta odaje počast Halidu i njegovoj glazbi.

Mole se posjetitelji da ne pale svijeće i ne donose pirotehnička sredstva, već da okupljanje protekne mirno i dostojanstveno. Poželjno je donijeti plakate i cvijeće, koji će se moći ostaviti na za to predviđenom mjestu.

Ovo je spontani, nekomercijalni događaj, organiziran volonterski, s ciljem da se oda počast jednom od najvećih glasova našeg vremena. Glazbeni dio predvodit će harmonikaš Samir Nurkić.

Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL