Bešlagić je pozvao sve Halidove fanove na okupljanje u spomen pjevaču: 'Zajedno u ljubavi...'

Poznati glumac Enis Bešlagić na svom je Instagram profilu podijelio nekoliko objava posvećenih preminulom Halidu Bešliću, a među njima je i jedna u kojoj sve pjevačeve obožavatelje poziva na okupljanje u čast preminulog glazbenika.

Glumac poziva sve da 12. listopada u svojim gradovima organiziraju okupljanje u spomen na Halida: 'Nedjelja u 17 sati. Okupimo se na trgovima gradova, u parkovima, kućama. Zajedno u ljubavi ovoj promociji ljudskosti kakvom nas je i zadužio naš Halid'. 'Pričajmo o njemu i pjevajmo njegove pjesme iz duše jednim glasom. Neka svi vide da nas ima još koji vjerujemo da je biti čovjek NAJBITNIJE', dodao je Bešlagić.

Vezano uz tu temu, objavio je i nekoliko videa u kojima je pozvao gradonačelnike svih gradova u regiji da se pridruže istoj inicijativi. Rekao je kako svi u ovom trenutku, nakon smrti poznatog pjevača, žele iskazati da su bili s njim u dobrim odnosima, naglašavajući kako je to i prirodno s obzirom da su ga svi doživljavali 'svojim', a on je 'sve isto gledao': 'Gledao je onako kako i treba gledati čovjek čovjeka i učio je nas, koji dolazimo iza njega, kako to treba raditi'.

U svom je govoru Bešlagić dodao: 'Zaista sam od njega mnogo naučio i ovim putem još želim pozvati sve vas, koji se nekako i kroz ovu predstavu okupljamo, gdje širimo tu dobrotu, gdje širimo tu ljubav, gdje čujemo jedni druge – da se, evo, možda okupimo: nedjelja, 17 sati, svatko u svom gradu', pozivajući i strane i domaće obožavatelje da se pridruže inicijativi.

Kao cilj svega, glumac je istaknuo kako želi da cijeli svijet, ili barem oni njegovi dijelovi u kojima žive ljudi iz regije, zapita: 'Tko je to umro?' Da se netko u Americi zaustavi i pita tko je otišao, da se netko u Australiji zapita: 'Tko je bio taj čovjek?' Važno je da se ta priča nastavi širiti, jer iznad svega – on je bio čovjek'. Zaključio je kako je 'važno da se ta priča nastavi širiti, jer iznad svega – on je bio čovjek. Ovo je promocija ljudskosti, ljubavi i vrijednosti za koje se i sam zalažem'.

Jedno okupljanje u čast preminulog glazbenika već se održalo u srijedu navečer ispred sarajevskog Doma mladih. Osim obožavatelja Halida Bešlića, okupljanju je prisustvovao i njegov sin Dino. Uz fanove, od glazbenika koji je u utorak preminuo u 72. godini života oprostili su se i mnoge zvijezde koje su s njim surađivale i cijenile ga. Tako je i glumac Enis Bešlagić na profilu na društvenim mrežama podijelio Halidovu fotografiju uz emotivan tekst u kojem je odao priznanje nazvavši ga 'bosanskim kraljem kojeg svi svojatamo i nazivamo našim.'