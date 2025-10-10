Obavijesti

Show

Komentari 12
U NEDJELJU

Bešlagić je pozvao sve Halidove fanove na okupljanje u spomen pjevaču: 'Zajedno u ljubavi...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Bešlagić je pozvao sve Halidove fanove na okupljanje u spomen pjevaču: 'Zajedno u ljubavi...'
Foto: Instagram/Miroslav Lelas/PIXSELL / Borna Jaksic/PIXSELL

Bosanskohercegovački glumac pozvao je sve građane i gradonačelnike gradova u regiji i šire da se pridruže organizaciji okupljanja u čast preminulog pjevača

Poznati glumac Enis Bešlagić na svom je Instagram profilu podijelio nekoliko objava posvećenih preminulom Halidu Bešliću, a među njima je i jedna u kojoj sve pjevačeve obožavatelje poziva na okupljanje u čast preminulog glazbenika.

VELIKA ČAST Halid ispunio želju djevojaka iz publike. Otpjevao im hit 'Rajske ptice': 'Čovjek i legenda! Hvala'
Halid ispunio želju djevojaka iz publike. Otpjevao im hit 'Rajske ptice': 'Čovjek i legenda! Hvala'

Glumac poziva sve da 12. listopada u svojim gradovima organiziraju okupljanje u spomen na Halida: 'Nedjelja u 17 sati. Okupimo se na trgovima gradova, u parkovima, kućama. Zajedno u ljubavi ovoj promociji ljudskosti kakvom nas je i zadužio naš Halid'. 'Pričajmo o njemu i pjevajmo njegove pjesme iz duše jednim glasom. Neka svi vide da nas ima još koji vjerujemo da je biti čovjek NAJBITNIJE', dodao je Bešlagić.

Vezano uz tu temu, objavio je i nekoliko videa u kojima je pozvao gradonačelnike svih gradova u regiji da se pridruže istoj inicijativi. Rekao je kako svi u ovom trenutku, nakon smrti poznatog pjevača, žele iskazati da su bili s njim u dobrim odnosima, naglašavajući kako je to i prirodno s obzirom da su ga svi doživljavali 'svojim', a on je 'sve isto gledao': 'Gledao je onako kako i treba gledati čovjek čovjeka i učio je nas, koji dolazimo iza njega, kako to treba raditi'.

U svom je govoru Bešlagić dodao: 'Zaista sam od njega mnogo naučio i ovim putem još želim pozvati sve vas, koji se nekako i kroz ovu predstavu okupljamo, gdje širimo tu dobrotu, gdje širimo tu ljubav, gdje čujemo jedni druge – da se, evo, možda okupimo: nedjelja, 17 sati, svatko u svom gradu', pozivajući i strane i domaće obožavatelje da se pridruže inicijativi.

LEGENDARNI PJEVAČ Bolesnoj djeci Halid je ostvario životni san: 'Nikad više ovako velikog čovjeka i humanitarca'
Bolesnoj djeci Halid je ostvario životni san: 'Nikad više ovako velikog čovjeka i humanitarca'

Kao cilj svega, glumac je istaknuo kako želi da cijeli svijet, ili barem oni njegovi dijelovi u kojima žive ljudi iz regije, zapita: 'Tko je to umro?' Da se netko u Americi zaustavi i pita tko je otišao, da se netko u Australiji zapita: 'Tko je bio taj čovjek?' Važno je da se ta priča nastavi širiti, jer iznad svega – on je bio čovjek'. Zaključio je kako je 'važno da se ta priča nastavi širiti, jer iznad svega – on je bio čovjek. Ovo je promocija ljudskosti, ljubavi i vrijednosti za koje se i sam zalažem'.

SNIMKA KOJA JE DIRNULA SVE VIDEO Sreli Halida na pumpi pa ga zamolili da ispuni baki želju: 'Posljednji put je tada pjevala'
VIDEO Sreli Halida na pumpi pa ga zamolili da ispuni baki želju: 'Posljednji put je tada pjevala'

Jedno okupljanje u čast preminulog glazbenika već se održalo u srijedu navečer ispred sarajevskog Doma mladih. Osim obožavatelja Halida Bešlića, okupljanju je prisustvovao i njegov sin Dino. Uz fanove, od glazbenika koji je u utorak preminuo u 72. godini života oprostili su se i mnoge zvijezde koje su s njim surađivale i cijenile ga. Tako je i glumac Enis Bešlagić na profilu na društvenim mrežama podijelio Halidovu fotografiju uz emotivan tekst u kojem je odao priznanje nazvavši ga 'bosanskim kraljem kojeg svi svojatamo i nazivamo našim.'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje
DRUGA STRANA MEDALJE

Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Jamie Oliver se proslavio kao "Goli kuhar", no život ga nije mazio. Od djetinjstva se bori s disleksijom, doživio je propast vlastitog carstva restorana, a tragedije su obilježile i njegov brak.
Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'
STIŽE I PRINOVA

Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'

Splitskog pjevača Matka Jelavića, čiji su hitovi obilježili razne proslave, nedavno je na sinovu vjenčanju rasplakala vlastita pjesma posvećena majci
Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'
Borba emocija i kilograma

Kate u suzama napustila 'Život na vagi': 'Ostaviti dijete doma bilo je jače od mene. Žao mi je'

Katarina je u show ušla sa 213,6 kilograma, a do kraja svog putovanja izgubila je impresivnih 31,7 kilograma. 'Do finala me nećete prepoznati!', poručila je na rastanku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025