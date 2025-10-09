Bolesnoj djeci Halid je ostvario životni san: 'Nikad više ovako velikog čovjeka i humanitarca'

Halid Bešlić mnogima će u sjećanju ostati kao veliki humanitarac. Legendarnog pjevača ispunjavalo je kad je mogao nekome pomoći, umjesto odmoći. Tako je jednom prilikom san ispunio i Marti i Viktoru, koji su oboljeli od raka, a što je Dalibor Petko objavio u isječku iz emisije InMagazin kada se Halid išao s njima upoznati.

- Tog su dana dva mala srca jače kucala. Priča o tome kako je Halid usrećio Martu i Viktora, a nas rasplakao. Marta je, nažalost, izgubila bitku, ali tog je dana svijet bio ljepši upravo zbog njezinog i Viktorovog osmijeha - napisao je Dalibor u ispod snimka, dok su se u komentarima javili brojni obožavatelji.

'Plačem kao godina. Ovoj djeci je uljepšao život na taj dan kada su se upoznali. Počivajte u miru Marta i Halid, Koja gromada od čovjeka je to bila. Kad se spomene njegovo ime treba ustat. Da ti Bog podari najljepše mjesto dragi Halide', Nikad više ovakvog pjevača, prije svega velikog čovjeka i humanitarca. Neka ti je laka zemlja Halide. Počivao u miru, pisali su.

Inače, u videu je Petko upitao i Martu kako se osjećala kada je vidjela Halidov poziv, na što je ona odgovorila da je ostala bez riječi, dok je Viktor počeo pjevati popularne stihove 'Iznad trešnja'.

Uz Halida, u videu je Martu i Viktora dočekao i Enis Bešlagić.

Halidova smrt potresla je cijelu regiju u utorak poslijepodne. Također, komemoracija pjevaču u čast održat će se u Narodnom kazalištu Sarajevo 13. listopada s početkom u 11 sati, dok će Dženaza biti u 13:30 u Gazi Husrev - u begovoj džamiji. Pokop je organiziran istoga dana u 15 sati.

Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL