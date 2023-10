Irena nakon napuštanja 'Života na vagi': 'Promijenila sam se'

Irena Pušec napustila je show 'Život na vagi'. Sama je to tražila od kandidata jer smatra da više ne može pridonijeti, ali i da je dovoljno naučila kako bi sve nastavila vani. Odlučna u tome da promijeni život, nedavno je otkrila kako će se uskoro zaposliti, više neće odbijati druženja s obitelji, a jedva čeka i šetnju s unucima.

- Meni vani neće biti teže jer sada imam svoje 'ja' i neću dati da mi bude teže. To želim dokazati svima koji su poput mene - rekla je pri izlasku iz showa.

Foto: RTL

Nakon što je napustila kuću show priznala je kako je u jednu ruku razočarana što je, ali s druge strane kaže kako su joj treninzi bili preteški i nije ih mogla odrađivati kako treba te je dodala da je ponosna na kilograme koje je skinula u emisiji.

- Šesnaest kilograma je veliki napredak. Ponosim se time. Tu je odlična prehrana, treninzi, motivacija je bila predobra. Ljudi s kojima živim su predobri. Uvijek sam imala podršku svih, ali te treninge dva puta na dan nisam više mogla - rekla je Irena.

Foto: RTL

- Mislim da ne bih mijenjala ništa drugo. Imala sam jake bolove, to su moja koljena koja više ništa ne vrijede i ja moram skinuti određenu kilažu da bih ih mogla popraviti. Još idem na skidanja kilograma do finala pa dolaze i koljena na red - priznala je za RTL.

Poručila je kako se promijenila nakon showa.

- Nema više prejedanja, nema više sjedenja u fotelji, nema više moljenja da ti netko nešto donese, sve moram sama. To su me moji kandidati naučili. Nisam mogla do sinove sobe da mu malo počistim. To mi je veliki napredak, sad to mogu - priznala je i dodala kako treba manje pumpice za astmu, ne pije više tablete za tlak i vodu.

Foto: RTL/Screenshot

- Baš sam ponosna što se toga tiče - poručila je Irena.

Foto: RTL

