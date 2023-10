Irena uskoro mora na operaciju: 'Ostaneš bez riječ kada čuješ da netko mora mijenjati zglobove'

Ovoga tjedna kandidati u 'Životu na vagi' treniraju u parovima pa su se u timovima izmiješali i treneri. Edo je na treningu radio s ponekim ljudima iz plavog tima, a među njima je bila i Irena.

- Irena, tko je vama uništio te noge? - upitao je Edo Irenu na treningu.

Foto: RTL

- Posao. Nisu funkcionalne, one se moraju promijeniti jednog dana kad smršavim 30, 40 kilograma - rekla je Irena te potom ispričala kako će navjerojatnije morati na operaciju.

- Morat ću, nemam ni hrskavice, one su se potrošile - naglasila je.

Foto: RTL

Edo je ostao šokiran onime što je čuo.

- To je stvarno otegotna okolnost, to je stvarno veliki problem. Kad čuješ da netko mora kompletno mijenjati zglobove, ostaneš bez riječi. To je šokantno. Zaista šokantno što smo si u stanju napraviti - naglasio je Edo.