Iris i Marko Livaja u zagrljaju ušli u Novu godinu: 'A kako će tek gorjeti ova 2024. godina...'

Bivša manekenka Iris Livaja (43) zaželjela je svojim pratiteljima sretnu Novu godinu objavom fotografije sa suprugom, nogometašem Markom Livajom (30).

- A kako će tek gorjeti ova Nova 2024. Sretna Nova godina. Zdravlja, sreće... gazite bez straha. To vam želi obitelj Livaja - poručila je Iris koja je nasmiješeno pozirala u Markovom zagrljaju. U pozadini se vidi i vatromet.

Podsjetimo, par se upoznao 2014. godine, kada je on imao 20, a ona 34 godine. Kći Elizabet dobili su 2016., a 2021. sina Lorenza. Vjenčali su se nakon osam godina veze, u svibnju 2022.

Foto: Screenshot/Instagram

- Kada sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je Iris svojevremeno za Slobodnu Dalmaciju.