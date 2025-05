Irma iz Braka na prvu: 'Želim Marka zapakirati u poklončić i dati ga Kristini. Procvjetao je'

Iako su isprva djelovali kao skladan par i mnogi su bili uvjereni da će se između njih roditi ljubav, odnos između Marka i Irme u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' je sve gori i gori. Na ceremoniji je Marko čak napisao da odlazi, no obzirom da je Irma napisala da ostaje, provest će zajedno još jedan tjedan.

Međutim, ni eksperti nisu optimistični te je Matej Sakoman poručio kako bi trebali iskoristiti tjedan dana da se kao prijatelji još podruže te da se njihov odnos neće promijeniti puno, osim ako se ne dogodi 'čudo'.

Foto: RTL

A ovaj par šokirao je još jednim prijedlogom na ceremoniji - da zamijene partnere. Gledatelji 'Braka na prvu' već su ranije primijetili kako se Marku sviđa Kristina, no ona nije dobro reagirala na pitanje zamjene u kojoj bi ona bila s Markom, a Franjo, njen 'suprug', s Irmom.

- Ja sam za zamjenu ako postoje ljudi voljni za isto - ispričala je sada Irma za RTL te dodala kako i dalje vidi potencijal za osobni rast u odnosu s Markom.

Na pitanje o večeri prije ceremonije, na kojoj je Marko sjeo kraj Kristine i bio je više fokusiran na nju te joj dijelio komplimente, Irma je rekla: 'Tko voli nek' izvoli'.

- Marko i ja smo skupa u sociološkom eksperimentu, treniram ljubav u tom eksperimentu, no zaljubljenost se nije dogodila pa mi nije važno ako on simpatizira druge - objasnila je.

Foto: RTL

- Marko je procvjetao i pokazao se uz Kristinu! Znači, još jedan razlog da bolje da nas dvoje nismo skupa - kaže. U jednom je trenutku na večeri otišla od stola, i to nakon Markovog poteza sa šeširom gdje ju je primio za ruku što joj je zasmetalo.

- Drago mi je da Marko nije poletio za mnom, bio mi je naporan tu večer - poručila je te dodala kako joj Markovi komplimenti Kristini nisu smetali.

- U tim momentima želim zapakirati Marka kao poklončić i dati ga Kristini - rekla je.

Marko je i tijekom prošlog tjedna, ali i na ceremoniji pričao koliko su mu teško pale vježbe iz 'tjedna intimnosti' te koliko je osjećao neugodno dok su to radili zajedno, a Irma je na to rekla: 'A Markec, njemu je sve to bilo naporno. Ne znam kako mu pomoći, samo mu poželjeti sreću u budućnosti'.