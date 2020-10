'Iskaznica za klub Jabuku bila je stvar prestiža. Ponosno smo je pokazivali, bili smo glavne face'

U Jabuci su se rađale prve ljubavi, otkrivale rock zvijezde, dizajneri i filmaši. Mnogi poznati su tamo izlazili. Modni kritičar i liječnik Nenad Korkut svojedobno se prisjetio mladosti provedene u tom klubu

<p>Općinski Građanski sud u Zagrebu donio je 15. rujna 2020. rješenje o ovrsi Grada Zagreba kao ovršitelja, nad Glazbeno scenskim klubom Jabukom kao ovršenikom. Provedba rješenja je određena za dan 20. listopada 2020. u 10 sati. Pojednostavljeno rečeno, toga dana određena je deložacija i zatvaranje najstarijeg zagrebačkog kluba, pedesetdvogodišnje Jabuke. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bagerom na Jabuku</strong></p><p>Kako se navodi u sudskoj odluci, udruga GSK Jabuka sama je predložila pokretanje stečaja navodeći da je rješenjem zagrebačkih vlasti krajem 2017. utvrđen njezin prestanak djelatnosti. No, u postupku likvidacije udruge utvrđeno je da je ona vlasnik 1/11 poslovnog udjela u Glazbenom klubu Jabuka, koji je iz ranijih razdoblja imao zadržanu dobit od nešto manje od 350.000 kuna. Utvrđeno je i da taj udjel nije dovoljan za podmirenje dugova GSK Jabuke od koje je Grad Zagreb potraživao više od 140.000 kuna na temelju 'naknade za korištenje prostora na Jabukovcu 28 bez valjanog pravnog osnova'.</p><p>- Kako bi u tome uspio i konačno zatvorio Jabuku, Grad Zagreb je samoinicijativno kao likvidatora udruge GSK Jabuka imenovao odvjetnički ured 'Krsnik i partneri'. Poznato je da navedeno odvjetničko društvo zastupa Grad Zagreb i njegove istaknute pojedince u mnogim sporovima pa se ovdje u najmanju ruku radi o sukobu interesa, a i o možebitnom kaznenom djelu - javlja <strong>Marin Viduka Stiv</strong>, voditelj kluba. Dodaje kako Grad Zagreb predvođen likvidatorima, odvjetničkim društvom 'Krsnik i partneri' zapravo rukovodi svim pravnim procesima u ime Jabuke, a čiji je cilj zatvaranje kluba.</p><p>Nadaju se kako će Općinski sud u Zagrebu ukinuti ovrhu nad Jabukom, u protivnom, najstariji zagrebački klub će se zauvijek ugasiti u utorak, 20. listopada u 10 sati. </p><p>U Jabuci su se rađale prve ljubavi, otkrivale rock zvijezde, dizajneri i filmaši. Mnogi poznati su tamo izlazili. Modni kritičar i liječnik <strong>Nenad Korkut </strong>svojedobno se prisjetio mladosti provedene u klubu na Jabukovcu. </p><p>- Još se živo sjećam prvog odlaska u Jabuku. Bio sam srednjoškolac, imao sam 16-17 godina. Ulaz je tada bio samo uz iskaznicu, ali sam se uvijek uspio prošvercati uz neke starije frendice koje bi namolile dečke na vratima da me puste. Jedne večeri redar mi je rekao: ‘Mali, daj donesi fotku da ti napravimo iskaznicu’. Ne sjećam se da sam u svojem mladom životu do tada čuo tako lijepe riječi. Bio sam toliko ponosan da sam je svima pokazivao, a u razredu sam bio glavna faca i svi su me žicali da ih povedem sa sobom - ispričao je Nenad prije četiri godine. </p><p>Govori kako je sredinom 80-ih iskaznica za Jabuku bila stvar prestiža, kao da si primljen u neki ekskluzivni klub. U Jabuci su se, kaže Nenad, svi lijepo slagali i bili tolerantni prema svemu drugačijem. </p><p>- Upravo zbog toga smo u Jabuci prepoznali naše mjesto, puno pozitivne energije i ugodnih ljudi koji nikoga ne osuđuju. Sjećam se kako smo pješačili šumicom iznad Saloona prema Jabuci, raspjevani i veseli, te kako smo jurili nizbrdo kako bismo uhvatili zadnje noćne tramvaje - govori Nenad, kojemu je drago da je odrastao baš u to doba.</p><p>Prije četiri godine govorio je kako se u Jabuku uvijek rado vraća.</p><p>- Ona je za mene ostala posljednja oaza urbanog noćnog života ovoga grada i rado joj se vraćam. Nadam se da će tako i ostati dok god me noge budu služile za prkosnu čagicu na Jabukovcu - zaključio je. </p>