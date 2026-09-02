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ODMARA U FIZIČKOM RADU

Islamović je i poljoprivrednik: 'Ako jedete Nutellu, možda su u njoj lješnjaci s moje plantaže'

Piše Magdalena Mucić,
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Islamović je i poljoprivrednik: 'Ako jedete Nutellu, možda su u njoj lješnjaci s moje plantaže'
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Foto: Instagram
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Bosanskohercegovački pjevač Alen Islamović otkrio je na svojim društvenim mrežama kako se bavi i poljoprivredom, i to uzgojem lješnjaka, na plantaži u Bihaću

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Bosanskohercegovački pjevač Alen Islamović otkrio je na svojim društvenim mrežama kako se bavi i poljoprivredom, i to uzgojem lješnjaka.

- Ako jedete Nutellu, možda se i prepoznamo. Možda su to moji lješnjaci - kaže Islamović u videu sa plantaže u Bihaću. 

- Već dugi niz godina imam plantažu lješnjaka. To je mjesto gdje se opustim, sklonim od svakodnevne buke i provedem vrijeme u prirodi. Ovdje sam svoj na svome, u skladu s prirodom, a usput ostajem i fizički aktivan - napisao je ispod videa pjevač. 

Foto: Instagram

Islamović je krajem 2016. godine na parceli u Kraljama kod Bihaća zasadio prve sadnice lješnjaka, a hobi je s vremenom prerastao u ozbiljan posao, pa je danas jedan od najvećih uzgajivača lješnjaka u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, piše Klix.ba i dodaje kako se pjevač prije četiri godine pohvalio i titulom poljoprivrednika godine. Njegovi lješnjaci pronašli su put i do inozemnog tržišta, pa se tako dio proizvodnje izvozi u Švicarsku, kao i kompaniji Ferrero, poznatoj po proizvodnji Nutelle. 

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- Ja sam evo i sam, vidite, poljoprivrednik, čovjek koji se upustio u avanturu uzgajanja lješnjaka. Stvarno mi je lijepo kad dođem ovdje. Za ovaj dio mog života mnogo ljudi ne zna, ali evo, ja sam našao ovdje neki svoj mir i dobro mi dođe da ponovo uzmem neku energiju za buduće nove koncerte - rekao je Islamović. Nedavno je ispričao i kako je njegov uzgoj ekološki, a vodu za navodnjavanje uzima iz Une. 

- To je tvornica koja uzima samo najbolje. Ja kažem da u ruci imam grumenje zlata. Kvaliteta je top - kazao je. 

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