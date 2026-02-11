Obavijesti

Show

Komentari 0
I DALJE NASTUPA

Alen Islamović zarađuje kao poljoprivrednik, ima veliku plantažu: To vam je kao bitcoin

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Alen Islamović zarađuje kao poljoprivrednik, ima veliku plantažu: To vam je kao bitcoin
12
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Rock legenda i dalje neumorno nastupa, ali paralelno gradi ozbiljnu poljoprivrednu priču koja bi mu mogla olakšati dane u mirovini

Admiral

Alen Islamović nedavnim koncertom u Donjoj Stubici još je jednom pokazao zašto ga publika desetljećima sluša. 

"Ovaj posao je krasan i lijep i tko ga voli može ga raditi jako dugo jer ovo treba stvarno voljet. Ja sportski živim, u tenisu sam, volim sport, tako da tu kondiciju imam u sebi", rekao je za InMagazin Islamović koji sa 68 godina i dalje nastupa punim intenzitetom.

Osim glazbe, velika mu je ljubav i skijanje – još od Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984.

"Kad je došla Olimpijada u Sarajevo '84 ja sam stao na skije. Grad je disao nekom drugom energijom", prisjeća se. Danas na snijeg vodi i obitelj: “Naučio sam kćerke da skijaju, a sad imam zadatak da i unuke naučim.”

Vodice: Alen IslamoviÄ odrÅ¾ao koncert u sklopu CMC festivala
Vodice: Alen IslamoviÄ odrÅ¾ao koncert u sklopu CMC festivala | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Iza njega su tisuće koncerata i iscrpljujuće turneje, ali dio zarade s pozornice pretočio je u zemlju – doslovno. Njegova plantaža lješnjaka postala je ozbiljan biznis.

"Ove godine je kilogram bio 17–18 eura, a kad sam krenuo bio je 3 eura. To vam je slično kao bitcoin, haha. Moj savjet – tko ima novaca nek uloži, ali od 20–30 stabala nema ništa", iskren je glazbenik.

DRAMA NAKON KONCERTA U SPLITU Islamoviću zbog pjesme prijete smrću: 'Jugoslavija je bila zajednička država, pa i Hrvata'
Islamoviću zbog pjesme prijete smrću: 'Jugoslavija je bila zajednička država, pa i Hrvata'

Njegovi lješnjaci završavaju u pogonima jedne od najvećih svjetskih tvornica čokoladnih proizvoda. Uzgoj je, kaže, ekološki, a vodu za navodnjavanje uzima iz Une.

"To je tvornica koja uzima samo najbolje. Ja kažem da u ruci imam grumenje zlata. Kvaliteta je top", dodao je.

Publika ga, međutim, i dalje traži ponajprije zbog glazbe. Za Valentinovo nastupa u Rumunjskoj, potom slijede Ljubljana, a na ljeto i hrvatske pozornice.

Nedavno je objavio i album Alen Islamović Best Of Acoustic, na kojem gostuje Rambo Amadeus, a jedan od spotova privukao je i mlađu publiku. 

Dok planira nove nastupe, Islamović mirno gleda i prema mirovini – jer, kako stvari stoje, lješnjaci bi mogli biti jednako siguran hit kao i njegovi “Motori”.

PJEVAO U ŽUPANJI Alen Islamović otkrio za 24sata: 'Jedva smo Bregu slomili da se Bijelo dugme ponovno okupi'
Alen Islamović otkrio za 24sata: 'Jedva smo Bregu slomili da se Bijelo dugme ponovno okupi'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sestra Stele Rade išla na estetske zahvate: Pokazala je rezultate, evo kako izgleda...
NATALI RADE

FOTO Sestra Stele Rade išla na estetske zahvate: Pokazala je rezultate, evo kako izgleda...

Natali Rade, influencerica i sestra pjevačica Stele Rade, na društvenim je mrežama pokazala kako izgleda nakon dva estetska zahvata, rinoplastike i korekcije kapaka
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...
POPULARNA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Anka je sve teže i lošije...

U novoj epizodi popularne serije Divlje pčele gledatelji mogu očekivati nove zaplete i drame. Obitelj Vukas razgovara o vjenčanju, a Kata pokazuje što osjeća...
U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'
'BEOGRAĐANI UMIRU OD SRAMA'

U Srbiji izbio sukob zbog ovog pitanja u hrvatskoj 'Potjeri'

U završnoj potjeri lovcu Mladenu Vukorepi postavljeno je pitanje: 'Koji je grad poznat i po Ćacilendu?' Točan odgovor bio je - Beograd. Vukorepa ga je bez zadrške izgovorio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026