Ismael iz 'Superpara' otkrio je koliko zarađuje od TikToka: U prve dvije godine to je bilo ništa

Uspio sam samo zato što sto sam bio konzistentan, rekao je Ismael Hadžić (24) u 'Superparu'. S partnericom Martinom Filić (21) trenutačno sudjeluje u tom showu, a o njihovim primanjima ispitivali su ih Drago i Filip. Ismael i Martina ne bave se 'svakidašnjim' poslom već su influenceri, primarno TikTokeri. - Nisam odustajao, svaki dan sam snimao i objavljivao. Bez obzira što nisam gotovo ništa zarađivao u prve dvije godine. Tek nakon pola milijuna pratitelja. Tek tada sam počeo zarađivati konkretan novac - ispričao je Ismael, koji zarađuje tako što snima i objavljuje zabavne videozapise. Foto: RTL - Barem jedna prosječna plaća mjesečno - dodao je. Oboje su na TikToku krenuli samostalno, a otkako su u vezi, zajedno snimaju. Odnedavno žive zajedno, pa su ih dečki pitali kako raspoređuju troškove života. Foto: RTL - Zajedno živimo i zajedno plaćamo sve, on više zarađuje pa može i dati više, ali gledamo da to bude fer - rekla je Martina, a Ismael zaključio: - Sposoban sam i sam sve to plaćati, ali ja želim da si ona stvori naviku i da nju to stisne te da ona mora još jače raditi. Samo zbog toga. Ismaela na TikToku prati više od 903 tisuće pratitelja. Foto: RTL