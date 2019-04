Ispala Nives, gledatelji se bune: 'Ma taj dvoboj je čista glupost!'

Nives Celzijus (37) i njezin partner Mateo Cvenić u posljednjoj epizodi showa 'Ples sa zvijezdama' plesali su cha-cha-cha na pjesmu 'All We Got' iz filma Great Gatsby. Žiri nije bio oduševljen njihovim nastupom pa su za ples dobili dvije četvrtice i dvije petice. Prije samog nastupa Nives je dala do znanja kako ima tremu i 'umire od straha'.

- Ja nikad nisam sa sobom dovoljno zadovoljna - rekla je Nives.

- Nives, seksi uvijek seksi. U svakom broju ste mi jako seksi, ali je falilo malo Charlestona. Još koji dan je trebalo da se uvježba koreografija. Još malo proba - izjavio je Dinko Bogdanić (69).

- Tehnički su ti dosta šlampavi koraci, a na momente je izgledalo kao da ste plesali drmeš - komentirala je Tamara Despot, a Almira Osmanović (60) se složila s navedenom kritikom.

Nives i Mateo su za koreografiju osvojili niskih 18 bodova, a nisu ih spasili ni pozivi gledatelja pa su završili na začelju ljestvice.

Komentari bijesnih fanova pjevačice preplavili su društvene mreže.

- Sramota vas može biti, sramota. Znate što? Niste dostojni da vam Nives bude u showu - napisao je razočarani gledatelj.

- Ovaj dvoboj je čista glupost, ajde da imaju isti broj bodova, ali ovako čemu to - zapisao se drugi gledatelj. Naime, u završnici emisije Nives i Mateo odmjerili su snage u dvoboju sa Sonjom Kovač i Gordanom Voglešom te zaplesali tango. Senzualni pokreti Nives nisu pomogli ni u ovom plesu pa ju je žiri poslao kući.

Ipak, bilo je i onih koji su se složili sa žirijem te zaključili da je Nives jako simpatična, ali da se posljednjom plesnom točnom nije iskazala te da je zasluženo ispala iz emisije.

Atraktivna pjevačica, spisateljica, glumica, a sad po novome i plesačica zbog showa je, priznaje, zanemarila privatni život.