Ispisao je povijest svjetskoga filma, a brak je uspio spasiti iako su svi znali da vara ženu

Legendarni redatelj i scenarist Francis Ford Coppola rođen je 7. travnja 1939. godine u Detroitu. Coppolino djetinjstvo obilježila je bolest. Kao dječak obolio je od dječje paralize zbog koje je dugo bio prikovan za krevet. Upravo u tom razdoblju počeo je razvijati svoju maštu i kreativnost te je radio kućne lutkarske predstave. Imao je 15 godina kada se zaljubio u kazalište, a sve zbog naslova "A Streetcar Named Desire" iz 1947. godine.

Njegov interes za umjetnost i film dodatno se razvijao dok je studirao kazalište na Hofstra Universityju u New Yorku. Nakon diplome 1960. godine, preselio se u Kaliforniju kako bi studirao filmsku režiju na prestižnom UCLA-u, gdje je učio od nekih od najvažnijih filmskih autora tog vremena. Tijekom studija Coppola je surađivao s poznatim producentom niskobudžetnih filmova Rogerom Cormanom, koji mu je pružio priliku za režiju prvog dugometražnog filma "Dementia 13". Iako filmom nije postigao veliki uspjeh, Coppola je stekao iskustvo te je počeo graditi karijeru. Prvi veći redateljski uspjeh ostvario je filmom "Finian's Rainbow", ali pravi proboj uslijedio je nekoliko godina kasnije.

Godine 1970. Coppola je osvojio Oscara za scenarij filma "Patton", čime je privukao pozornost filmske industrije. Njegov najveći uspjeh stigao je 1972. godine s filmom "Kum", temeljenom na romanu Maria Puza. "Kum" je postao jedno od najvećih filmskih ostvarenja svih vremena. Priča o mafijaškoj obitelji Corleone, uz legendarne izvedbe Marlona Branda i Al Pacina, osvojila je publiku i kritiku diljem svijeta. Film je osvojio Oscara za najbolji film, a Coppola je nominiran za najboljeg redatelja.

Dvije godine kasnije, "Kum II" nadmašio je i prvi nastavak te je osvojio čak 11 nominacija za nagradu Oscar. Coppola je tada osvojio Oscara za najbolju režiju, scenarij i najbolji film kao producent. Nastavio je nizati uspjehe filmom "Apocalypse Now", epskom dramom o Vijetnamskom ratu inspiriranom romanom "Srce tame" Josepha Conrada. "The Outsiders", "The Cotton Club", "Bram Stoker's Dracula" i "The Rainmaker" samo su neki od njegovih hitova koje je režirao 80-ih i 90-ih godina.

Nakon 1997. godine Coppola se privremeno povukao iz režije i posvetio drugim projektima. U to je vrijeme pokrenuo vlastitu vinariju u Kaliforniji, no ljubav prema filmu bila je jača od svega. Vratio se 2007. godine s filmom "Youth Without Youth", nakon čega su uslijedili i naslovi "Tetro" i "Twixt".

Coppola dolazi iz prave filmske dinastije. Njegova sestra Talia Shire je glumica, nećak Nicolas Cage poznati glumac, a kći Sofia Coppola također je nagrađivana redateljica. Njegov sin Roman Coppola također djeluje u filmskoj industriji, dok je njegov pokojni sin Gian-Carlo bio glumac.

Sa suprugom Eleanor Jessie Neil vjenčao se 1963. godine. Iako je imao aferu s asistenticom Melissom Mathison dok je radio na filmovima "Kum II" i "Apocalypse Now", sa suprugom je ostao sve do njezine smrti 2024. godine.