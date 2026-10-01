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SERIJA '90210'

Isplivala stara snimka: Kad je imala 13 godina, Sydney je na setu štipala kolegu za guzu

Piše Magdalena Mucić,
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Isplivala stara snimka: Kad je imala 13 godina, Sydney je na setu štipala kolegu za guzu
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Foto: Paramount
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Prije no što se proslavila u 'Euforiji', Sydney je imala manje epizodne uloge u popularnim serijama kao što su 'Zločinački umovi' i 'Heroes'. Fanovi su sada pronašli snimku iz 2010. godine na kojoj su ju jedva prepoznali

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Sydney Sweeney (29) najpoznatija je po ulogama u serijama 'Euforija' i 'Bijeli lotos', no još 2010. godine pojavila se na malim ekranima u šestoj epizodi treće sezone serije '90210'. Iako je riječ o maloj ulozi, fanovi su oduševljeni nakon ovog otkrića iz prošlosti.

@caarolineke 90210 x Sydney Sweeney 😭😭😭😭😭😭😭 #90210 ♬ original sound - Caroline

Njen lik u jednoj sceni prilazi Liamu, kojeg glumi Matt Latner, dok bez majice radi u izlogu trgovine te ga zamoli za pomoć. 

- Htjele bismo pogledati te traperice, no previsoko su i ne možemo ih dohvatiti, kaže Sydneyin lik. Dok Liam poseže za hlačama, Sydney ga uštipne za stražnjicu i počinje se hihotati s prijateljicama. Epizoda nosi naslov 'How Much Is That Liam in the Window', a emitirana je 25. listopada 2010. godine. Sweeney je u odjavnoj špici navedena jednostavno kao 'Djevojka'. Snimku je na TikToku podijelio jedan korisnik uz komentar: 'Sydney Sweeney prije no što je postala Sydney Sweeney'. 

Foto: Paramount

- Nisam imao pojma!, napisao je jedan komentator, a drugi dodao kako ju nije prepoznao jer je odjevena. Serija '90210' emitirala se od 2008. do 2013., a Sydney je prije uspjeha u 'Euforiji' imala još niz manjih epizodnih uloga u serijama poput 'Zločinački umovi', 'Heroes' i 'Chase', piše britanski The Sun. Osim glumačke karijere, Sweeney je poznata i po svom brendu donjeg rublja 'Syrn' kojeg na svom Instagramu promovira provokativnim editorijalima, a puno pažnje nedavno je privukla i pozirajući za jednu platformu za klađenje potpuno gola sa sportskim rekvizitima koji su joj prekrivali intimne dijelove tijela. 

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