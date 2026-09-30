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OPROŠTAJNA TURNEJA

Otkazana su oba koncerta Tereze Kesovije u Lisinskom

Piše Davor Lugarić, Tina Ozmec-Ban,
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Otkazana su oba koncerta Tereze Kesovije u Lisinskom
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Prvi dubrovački oproštajni koncert Tereze Kesovije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Nakon rasprodanog koncerta 3. listopada je dodan još jedan datum, dan kasnije. Radi se o koncertima na njezinoj oproštajnoj turneji koji su, kako stoji na stranicama Lisinskog, otkazani...

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Otkazani su koncerti Tereze Kesovije koji su se trebali održati 3. i 4. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Na stranici najave koncerta je kratko samo napisano da su koncerti otkazani, no kako doznajemo, neće se održati zbog zdravstvenih razloga. 

Foto: Screenshot

U najavi su iz Lisinskog ranije napisali kako se radi o oproštajnom koncertu kojim Tereza Kesovija nastavlja svoju oproštaju koncertnu turneju kojom zatvara jedno od najveličanstvenijih poglavlja domaće glazbene scene. 

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Ranije je nastupila u Splitu i Dubrovniku, a i u Zagrebu je trebala izvesti pjesme koje su obilježile generacije. Nakon rasprodanog prvog koncerta u Lisinskom, dodan je još jedan datum. 

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