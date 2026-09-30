Otkazana su oba koncerta Tereze Kesovije u Lisinskom

Otkazani su koncerti Tereze Kesovije koji su se trebali održati 3. i 4. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Na stranici najave koncerta je kratko samo napisano da su koncerti otkazani, no kako doznajemo, neće se održati zbog zdravstvenih razloga.

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U najavi su iz Lisinskog ranije napisali kako se radi o oproštajnom koncertu kojim Tereza Kesovija nastavlja svoju oproštaju koncertnu turneju kojom zatvara jedno od najveličanstvenijih poglavlja domaće glazbene scene.

Ranije je nastupila u Splitu i Dubrovniku, a i u Zagrebu je trebala izvesti pjesme koje su obilježile generacije. Nakon rasprodanog prvog koncerta u Lisinskom, dodan je još jedan datum.