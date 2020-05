'Isplivao' cjenik Tijane Ajfon: Stalne mušterije imaju popust

Srpska starleta Tijana Maksimović (28), poznatija kao Tijana Ajfon, uhićena je u policijskoj akciji zbog podvođenja i prostitucije dok je ilegalno u čamcu pokušala prijeći Republiku Srbiju s još tri djevojke, saznaje srpski Blic. Vodila ih je na masovne orgije s 26 muškaraca, a već je otprije poznata u krugovima takozvane 'turbo prostitucije', u kojoj se okreću vrtoglave cifre.

Tijana inače usluge naplaćuje prema formiranom cjeniku, a za stalne mušterije daje i popust. Srpski mediji saznali su kako za jedan dan zaradi 700 eura (više od 5.000 kuna), a za jednu noć oko 500 eura (približno 3.700 kuna). To joj je osnovni cjenik koji se mijenja u odnosu na to je li posao izvan granica Srbije, sudjeluje li u njemu više djevojaka i muškaraca te jesu li u pitanju stalne mušterije i koliko su one zahtjevne.

Foto: Instagram

- Na primjer, kada radi u Crnoj Gori sedam dana, onda naplati 2.250 eura (približno 17.000 kuna) za cijeli tjedan. No, zahtjeva smještaj i prijevoz za višoj razini, kao i sitne poklone i večere tijekom boravka. Od poklona prihvaća sve: od zlata i skupih torbi, do cipela i telefona - rekao je izvor za srpske medije.

Dodao je kako Tijana istovremeno pomaže drugim djevojkama da dobiju posao na njezinu preporuku. Stalnim mušterijama u Beogradu često daje popust, nekada i prepolovi cijenu.

Foto: Instagram

- No, kada organizira druge djevojke, starleta tada cijenu povećava zbog grupnih odnosa. U torbi nosi seksualna pomagala te dodatne 'igrice' naplaćuje duplo, čak i do 1000 eura (približno 7.500 kuna) ako su mušterije maštovitije - objasnio je dalje izvor. Tijana je i prije nekoliko godina u jednom videu govorila o cjeniku, pomagalima, ali i o problemima.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Maksimović je ilegalno pokušala prijeći granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke. Kako saznaju srpski mediji, uhićeno je na desetke ljudi skupa s Tijanom. Osim prostitucije, terete ih i za zloupotrebu droga i korištenje oružja. U objektu u koji je upala Policijska uprava Bijeljina zatečeno je 26 muškaraca i devet djevojaka.

- U pretresu im je oduzet kokain, oružje i 75.000 kuna - rekli su iz policije za srpske medije.

