Ispod maske Licitarskog Srca je voditeljica Marijana Batinić: 'Otkrila sam pjevačicu u sebi'

U popularnom showu 'Masked Singer' večeras je na rasporedu bio još jedan spektakularan tulum pod maskama. Šest poznatih faca skrivenih ispod kostima publiku i detektive zabavilo je sjajnim nastupima, no jedna je maska ipak morala zauvijek napustiti show.

Već na početku emisije voditeljica Antonija Blaće detektivima je zadala novi zadatak. Naime, tijekom runde 'Posljednja šansa', u kojoj se tri maske bore za ostanak, upravo će oni imati mogućnost jednu od njih spasiti od ispadanja.

- Kako ćemo se složiti - iznenadili su se detektivi.

Vrijeme je već stiglo za prvi pjevački dvoboj večeri u kojem su se našli Torpedo i Meduza.

- Sve za pare, sve za raju, dok nisam u zatvoru završio! Bio sam uhljeb, uhljeb za raju, zato glasajte za mene - zbunio je svojim tragovima detektive Torpedo pa otpjevao 'Kiše jesenje' Prljavog Kazališta.

- Sad odjednom neki zatvor, politika - bila je iznenađena Ida.

Enis je odmah nakon nastupa predložio Davora Jurkotića, a Borko je bio uvjeren da je ispod maske Mile Kekin.

- Ivan Vilibor Sinčić - uzviknula je i Antonija Mandić.

- Volim razgovarati sam sa sobom jer volim razgovarati s pametnim ljudima - dodao je novi trag Torpedo, a Ida je dodala još i ime Siniše Vuce.

Elegantna Meduza bila je spremna za svoj nastup.

- Ova maska dala mi je priliku da se oslobodim, da kažem: živa sam! Vrijeme je za čagicu - najavila je dobru zabavu pa izvela hit Christine Aguilere 'Come On Over Baby'.

- Osoba ispod se toliko sljubila s ovom maskom, mislim da se nitko ne osjeća toliko dobro unutra. Sigurna sam da je profesionalna pjevačica - komentirala je Ida.

- Na jednom balonu u prilogu pisalo je 'Odlaziš'. Ja cijelo vrijeme govorim da bi ovo mogla biti Lana Jurčević, a ona ima istoimenu pjesmu… Tako da ću reći: Bok, Lana - bila je uvjerena Antonija Mandić, a priklonio joj se i Borko.

- Čitav život imam istu boju kose - dodala je Meduza. Enis je predložio i Ginu Victoriju Damjanović, a Ida Žanamari Lalić.

Stiglo je vrijeme za prvo glasanje publike u studiju koja je odlučila da dalje ide Torpedo, dok dosad neporažena Meduza mora tražiti još jednu priliku.

U idućem duelu na pozornici su se našli Ajkula Drakula i Dalmatinka.

- Ugošćavao sam i posluživao mnoge. Ja sam pravi domaćin, ali i dobar gost. Na mojem meniju uvijek je bilo svega. Za svaku ekipu uvijek bih našao pravi recept - ispričao je Ajkula Drakula pa na noge podigao cijeli studio izvedbom 'Ero s onoga svijeta' grupe Let3.

- Pa tko je ovo?! - pitao se žiri tijekom cijelog nastupa.

- Ovo je jedan kicoš, kavalir, ušao je u legendu… Vedran Ćorluka - dala je svoj prijedlog Ida.

- Ovo je moj kolega i prijatelj Ivan Šarić - bio je siguran Borko, a složio se i Enis, dok je Antonija dodala i Dubravka Šimenca.

I šarmantna Dalmatinka ponudila je nove tragove o sebi:

- Najveći trenuci za mene su bili strašni… Svjetla reflektora, nisam bila svjesna što se događa, kad od nepoznate postaneš Dalmatinka koju svi znaju - rekla je.

Dalmatinka je publiku odvela u disco izvedbom 'Take a Chance on me' grupe ABBA.

Enis se sjetio Andree Šušnjare, Borko pridodao ime Nives Celzijus. Antonija Mandić i dalje je bila uvjerena kako je ispod Emilija Kokić, dok je ida predložila još jednu Dalmatinku - Antoniju Matković iz benda Pavel.

Publiku je čekalo novo glasanje, a tijesno je odlučeno kako dalje izravno ide Dalmatinka.

U posljednjem pjevačkom dvoboju večeri uslijedio je sraz Licitarskog Srca i Slatkača, koji je na pozornicu stigao s crnom dugačkom perikom.

- Jedna moja velika briga je demografska slika Hrvatske. Srce mi se stisne! Sve nas manje ima tu, godinu po godinu . kazalo je Srce pa otpjevalo 'It's a Heartache' Bonnie Tyler.

- Pohvalila bih najviše glas, odlično je bilo, ta rašpa, emocije… Bravo, svaka čast - oduševljeni su bili detektivi.

- Ovo su sad i službeno najpoznatije i najbolje noge Hrvatske - Dodala je Antonija Mandić pa predložila glumicu Kristinu Krepelu.

- Ljudi, ajmo biti ozbiljni, to je Marijana Batinić - Ida je uvjeravala sve.

- Crvena je moja boja - otkrilo je Srce, a Enis je dodao ime crvenokose glumice Nataše Janjić.

- Pjesma koju ću večeras izvesti jako mi puno znači, pokazuje mi da moram imati strpljenja u životu - poručio je svima Slatkač. Večeras se odlučio za pjesmu 'Like a Stone' grupe Audioslave.

- Netko ispod ove maske se sigurno profesionalno bavi pjevanjem, ne mogu zamisliti da je u ičemu drugome ovoliko dobar, bravo - bila je sigurna Antonija Mandić. Ida je predložila Matiju Cveka, a složio se i Borko.

Nakon napetog glasanja, publika je odlučila da direktno dalje prolazi Slatkač, a Srce će pjevati još jednom.

Antoniji Blaće na pozornici su se još jednom pridružili Meduza, Ajkula Drakula i Licitarsko Srce. Stiglo je vrijeme da detektivi odluče koga će to spasiti od ispadanja, a preostale dvije maske morat će još jednom pjevati.

- Živote, robijo - uskliknuo je Borko. Nakon kratkih konzultacija detektivi su odlučili da žele spasiti Ajkulu Drakulu.

Prije svog nastupa, Meduza je Antoniji Blaće poklonila crveni ruž kao novi trag. Emotivnom izvedbom megahita 'Stay With Me' Sama Smitha uz pratnju zbora sve je raznježila i oduševila.

- Ovo je po meni najbolji nastup dosad na ovoj pozornici - Ida je bila bez teksta.

- Da smo je spasili, ne bismo sad čuli ovo - našalio se Enis.

Fantastičnu večer zatvorilo je Licitarsko Srce, koje je prije nastupa Antoniji Blaće ostavilo metar. Srce je izvelo nostalgičnu 'It Must Have Been Love' grupe Roxette.

Nakon možda i najteže odluke cijele sezone, publika je odlučila kako će u showu i dalje pjevati Meduza, dok Srce napušta natjecanje.

- Tuga, šok i nevjerica - komentirali su detektivi.

- Srcu svaka čast. Iako maske ne komuniciraju, ova joj je osoba uspjela udahnuti najviše života - rekli su.

Uz bodrenje publike Licitarsko Srce polako je skidalo svoju masku, a ispod se uistinu skrivala voditeljica Marijana Batinić.

- Hvala puno! Otkrila sam svoj alter-ego! Hvala vama, draga publiko, što ste me držali ovako dugo u studiju i pustili me da pjevam sve ove pjesme! Imam tremu, nisam se nikad našla u ovakvoj situaciji. Sad kad sam skinula masku, sad sam u šoku - poručila je Marijana.

- Marijana se toliko trudila da je mi, prijatelji, ne otkrijemo da sam joj, nakon što je otpjevala pjesmu Nine Badrić, poslala poruku: 'Skužila sam te!'. A ona mi je poslala GPS lokaciju. Ja gledam, vidim udaljena je 20 kilometara, pa nije ona - nasmijala je sve Antonija Blaće.

- Bravo na svemu! Na fantastičnoj energiji, na odličnom glasu, na odabiru pjesama! Jako ćeš nam nedostajati! To je talent za koji nismo znali da imaš - složili su se detektivi.

- Jedan od rijetkih ljudi koji su znali je Marko Tolja koji mi je brusio vokal da se uspijem sakriti. Pronašla sam u sebi tu 'vješticu rokericu', pjevačicu. Malo su me odale hrvatske pjesme - otkrila je Marijana pa još jednom, na veselje svih, otpjevala 'It's a Heartache' i zaključila sjajnu večer.

Najčitaniji članci