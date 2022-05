Ispod maske Tintilinić je Ella Dvornik: 'Jedino moja mama nije znala da sam ja ispod'

U još jednoj uzbudljivoj epizodi 'Masked Singera' dobre zabave, smijeha i atraktivnih scenskih nastupa nije nedostajalo, no jedna je poznata faca i ovaj put morala skinuti svoju masku te napustiti show.

Večerašnju emisiju otvorio je originalan nastup Antonije Blaće i Borka Perića koji su se zbog izgubljene oklade u prošloj epizodi večeras morali popeti na pozornicu, a izveli su jedan od najvećih domaćih hitova svih vremena – 'Ima li nade za nas'.

- Možda smo izgubili okladu, ali mi smo moralni pobjednici - šaljivo su poručili nakon nastupa uz skandiranje oduševljenih detektiva i publike.

Antonija Blaće najavila je prvi pjevački dvoboj u epizodi između miljenika publike – Tintilinića i Licitarskog Srca.

- Bit će ovo teška borba - poručila je Ida.

- Ovo mi nije prvi put da se natječem u pjevačkom showu. Svaki dan je nova predstava, nova uloga. Palio sam vas i gasio, a večeras ću vas potpuno raspametiti - najavio je svoj nastup Tintilinić pa izveo hit 'Dance With Somebody' grupe Mando Diao.

- Ovo mi je potvrdilo da sam vjerojatno u pravu… I dalje stojim pri tome da je ispod Ella Dvornik - uvjerena je bila Antonija Mandić, Enis je predložio Sonju Kovač, a Borko pjevačicu Ivanu Brkić. Licitarsko Srce već je nestrpljivo čekalo svoj red.

- Ako se Srce pita, osnovno ljudsko pravo je pravo na ljubav. I Srce ima svoju ljubav, a ova pjesma je posvećena njoj - najavilo je Licitarsko Srce i izvelo emotivnu Terezinu skladbu 'Moja posljednja i prva ljubavi' od koje su mnogi zasuzili.

- Ova mi je pjesma pjevana ispred crkve na vjenčanju - poručila je razdragana Antonija Blaće.

- Ovo Srce kao da ima dva oprečna karaktera – prvo je bilo energično, a sada romantično. Mislila sam prvo da je Indira, a sada mislim da je Marijana Batinić - kazala je Ida.

- To su sportske muške noge... Dejan Lovren! - Borko i dalje nije htio odustati od svoje ideje da se ispod Licitarskog Srca zapravo krije muškarac.

- To je kolegica glumica Nives Ivanković - dodao je Enis.

Uslijedilo je prvo glasanje večeri, a publika u studiju odlučila je da dalje prolazi upravo Licitarsko Srce!

Na redu je već bio drugi duel – Torpedo protiv Meduze.

- Ja sam stihoklepac koji je upao u živo blato. Kad ubodem pravu rimu, dalje se sve samo niže - poručio je Torpedo pa, uz plesače i trčeći kroz publiku, izveo dance hit 'Ja sam vlak'. Detektive je posebno zbunio trenutak kada je, usred nastupa, skinuo svoj plašt.

- Druga osoba! Mi smo zamišljali puno nekog jačeg, većeg. Sad više ništa ne znamo! - kazali su. Ida je predložila Brunu Langera, Antonija Šajetu, Enis Batifiacu, a Borko je i dalje bio uvjeren kako je Torpedo Alen Liverić.

- Pjesma koju ću vam otpjevati priča još jednu tužnu priču iz mog života - obznanila je Meduza pa otpjevala 'Dancing On My Own'.

Detektivi su ponovno pohvalili odabir pjesme, glas i scenski nastup, a Zrinka Cvitešić, Lana Jurčević i Lana Klingor pale su im na pamet kao moguće zvijezde koje se kriju ispod.

- Zagreb me proslavio - dala im je još jedan trag Meduza pa ih ponovno zbunila. Nakon još jednog glasanja, odlučeno je kako dalje prolazi Meduza!

Stiglo je vrijeme za žestoki troboj Slatkača, Dalmatinke i Ajkule Drakule.

- Obožavam Beatlese, srce mi umire za njima - otkrio je novi trag o sebi Slatkač te otpjevao pjesmu 'Leave The Door Open'.

Antonija Mandić dvoumila se između Damira Kedže i Filipa Rudana, a Ida se sjetila Dušana Bućana.

- Ja mislim da je to po lijepom vokalu i po pjevanju Filip Dizdar - dao je novi prijedlog Borko. Na pozornici je već bila elegantna Dalmatinka.

- Dalmatinki je ljubav sve u životu. Onaj kojeg volim moj je prijatelj i srodna duša - otkrila je o sebi Dalmatinka pa izvela hit grupe Riva 'Rock Me'.

- Pola zemlje misli da je ovo Emilija Kokić i onda Dalmatinka dođe i otpjeva njezinu pjesmu! Je l' to neka zavrzlama da nas odvedeš u krivom smjeru? - zbunjeni su bili detektivi.

- Emilija jedan kroz jedan - uvjerena je bila Antonija Mandić. Borko je smatrao da je ispod Maja Bajamić, a Enis Natali Dizdar.

Za kraj večeri publiku je na noge podigao užareni nastup Ajkule Drakule koji je, uz koreografiju navijačica, izveo navijačku 'Dinamo ja volim'.

- Livaja nije sto posto - našalio se Enis.

- Izluđuje me ova maska, skoro jednako kao Torpedo. Ovo bi vrlo lako mogao biti Zoran Šprajc - kazala je Antonija Mandić.

- Iako sam Ajkula, više volim planine od mora - dodao je još jedan trag o sebi Ajkula. Enis je predložio Tarika Filipovića, Ida Đelu Hadžiselimovića, a Borko sve nasmijao idejom da je Ajkula Goran Karan.

Nakon ovog moćnog troboja, publika je dala svoj sud – dalje idu Dalmatinka i Ajkula Drakula! Antoniji Blaće na pozornici su se pridružili Tintilinić, Torpedo i Slatkač, tri maske od kojih samo dvije prolaze dalje, dok jedna ispada iz showa.

U zadnjem glasanju večeri tijesno je odlučeno kako show večeras zauvijek napušta – Tintilinić!

- Zbilja je užitak bio gledati svaki nastup Tintilinića, tko god to bio! - složio se žiri.

Uz pljesak i odobravanje publike, Tintilinić je polako skidao svoju glavu, a ispod se uistinu nalazila Ella Dvornik.

- Bok svima! Napokon mogu pričati! Ovo je bilo predobro! Jedino moja mama nije znala da sam ja Tintilinić! - otkrila je uzbuđena Ella, dodavši šaljivo da je sve koji su je ispitivali je li u showu jednostavno – ignorirala.

- Imaš sve moguće kvalitete da se baviš pjevanjem malo ozbiljnije - poručila joj je Ida, a Ella je još jednom za kraj otpjevala 'Dance With Somebody'.

