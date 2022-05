Torpedo u drugom duelu skinuo ogrtač i šokirao detektive, publika ipak glasala za Meduzu

Drugi duel u showu 'Masked Singer' bio je između Torpeda i Meduze. Iako je Torpedo iznenadio detektive kada je skinuo ogrtač, nakon glasanja, publika je odlučila da dalje prolazi Meduza.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja sam stihoklepac koji je upao u živo blato. Kad ubodem pravu rimu, dalje se sve samo niže - poručio je Torpedo koji je zapjevao pjesmu 'Ja sam vlak'.

Zatim je u jednom trenutku skinuo plašt i otplesao u publiku, a detektivi su se jako iznenadili kad su ga vidjeli bez ogrtača.

- Druga osoba! Mi smo zamišljali puno nekog jačeg, većeg. Sad više ništa ne znamo - rekli su detektivi te ponudili imena koja bi mogla biti ispod maske, a među njima su Bruno Langer, Šajeta, Enis Batifiaca te Alen Liverić.

Nakon Torpeda je nastupila Meduza koje je otpjevala pjesmu 'Dancing on my own' i oduševila publiku.

- 'Pjesma koju ću vam otpjevati priča još jednu tužnu priču iz mog života - rekla je Meduza prije nego je zapjevala.

Detektivi su pohvalili odabir pjesme, glas i scenski nastup te naveli osobe za koje misle da su ispod njene maske, a to su Zrinka Cvitešić, Lana Jurčević ili Lana Klingor. Publika je glasanjem odlučila da dalje ide Meduza.

