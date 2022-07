Ispovijed njegove Vesne: 'Htjeli smo se vjenčati u Las Vegasu, a sama mu ne mogu ići na grob'

Plačem tako na neke scene u filmovima, na primjer kad nastrada pas, ali kad je on u pitanju, ne mogu više. Isplakala sam se dok je bio bolestan, sad već četiri godine ne mogu. Još nisam izbacila to iz sebe vjerojatno. Vjerojatno ljudi to tako prežive, jer im ne ide u glavu da njihovih bližnjih više nema, kaže nam Vesna Dragojević.