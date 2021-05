Prosječnom čitatelju vjerojatno se čini kako je jedna od najpoznatijih obitelji na svijetu cijeli život na internetu i televiziji, no nije tako. Prije 2007. godine oni su javnosti bili poprilično nepoznati.

Neki se možda sjećaju prezimena Kardashian iz 90-ih godina, kada se sudilo O.J. Simpsonu. Naime član njegova odvjetničkog tima bio je upravo Robert Kardashian, otac Kourtney, Kim, Khloe i Roberta Kardashiana i prvi suprug Kris Jenner.

Najmlađa Kardashianka, Khloe (36) tijekom odrastanja nije imala nikakve sumnje u svoj izgled, sve do emitiranja prve epizode 'Keeping Up with the Kardashians' na E! mreži 2007. godine kada su počeli mnogi zlobni komentari na račun mlade zvijezde.

- Ne osjećam se ugodno. Debela sam. Ne želim biti gola ispred kamere, da svi komentiraju 'debela, duhovita sestra Kim Kardashian'. Neću – rekla je tada Khloe dok je nosila samo ogrtač tijekom snimanja za PETA-inu kampanju 'KRZNO? Radije gola!' pa napustila snimanje.

Prije početka emisije mislila je da je u dobroj formi. Izjavila je za časopis People kako se to ispostavilo krivim zbog visokih standarda ljepote kakve su postavile njezine sestre.

Khloe je rođena sa zelenim očima, plavom kovrčavom kosom i svjetlijom puti od svojih sestara. Visoka je 175 centimetara što je skoro 20 centimetara više od svojih starijih sestara Kourtney (42) i Kim (40).

- Znala sam da ne izgledam kao svoje sestre, nisam imala njihov oblik tijela, ali nisam mislila da je to loše. Imala sam roditelje koji su me voljeli i uvijek su se trudili da se osjećam lijepom tako da nikada nisam sumnjala u svoj izgled. Zapravo, nisam shvatila da sam 'debela sestra' dok mediji to nisu počeli govoriti o meni. Počela sam to govoriti pred ljudima. Dobro, ja sam debela, smiješna sestra. Koga je briga? Dopustila sam da to preuzme moj cijeli imidž. Nisam bila debela. Nisam bila pretila, ali dopustila sam društvu da me uvjeri da jesam - iskreno je progovorila Khloe.

Kada se već borila sa silnim predrasudama javnosti, snašla ju je još jedna nesreća. Khloe je imala 19. godina kada je umro njezin otac, poznati odvjetnik, Robert Kardashian.

- Kada sam ugledala oca u njegovu lijesu, potpuno sam se raspala. Ne sjećam se detalja ali rečeno mi je da sam bila toliko izbezumljena da sam se onesvijestila. U jednom sam se trenutku bacila na pod, udarala nogama i vrištala. Odbila sam vjerovati da moga oca više nema. Htjela sam vjerovati da je to samo ružan san - priznala je Kardashianka u svojoj autobiografiji 'Strong Looks Better Naked'.

Nakon očeve smrti, Khloe je krenula tulumariti. Jednom je izjavila kako je jedini razlog zašto nije završila na odvikavanju njezina sestra Kourtney koja ju je motivirala da napokon preuzme kontrolu nad svojim životom.

Brak s ovisnikom

Nekoliko godina kasnije, upoznala je NBA košarkaša Lamara Odoma (41). Par se zaručio nakon devet dana, a vjenčanje je uslijedilo idući mjesec.

Igrač Lakersa je u to vrijeme bio na vrhuncu svoje košarkaške karijere. Khloe, koja je dotada bila poznata samo kao Kimina mlađa sestra, sjedeći u prvom redu na utakmicama itekako je dobila na popularnosti.

Par je uskoro dobio svoj spin off 'Khloe & Lamar', koji je trajao samo dvije sezone. Khloe je mislila kako je njezin život napokon pun sreće i veselja, no ljubavna idila uskoro se preokrenula.

Nakon dvije godine braka stvari su krenule po zlu, Lamar je uskoro počeo varati Khloe i boriti se s ovisnošću o drogama.

- Kad sam postao njezin suprug, dobio sam na popularnosti kod žena. Ako zbog nečega žalim, to je zato što sam tijekom braka bio s jako puno žena. Volio bih da sam ga mogao zadržati u gaćama – priznao je Lamar.



U svojim memoarima 'From Darkness to Light' opisao je trenutak kada ga je Khloe pronašla drogiranog sa striptizetama u hotelskoj sobi.

- Otvorila je vrata i udarila je prvu djevojku koju je vidjela, a drugu, koja joj se pokušavala suprotstaviti, pretukla je. Njezina majka Kris (65) vrištala je, a jedan od čuvara pokušao je razdvojiti Khloe od striptizete - prepričao je incident.

Khloe je probleme s Lamarom nastojala sakriti od svoje obitelji i javnosti.

- Prošle godine sam svima lagala na vlastiti rođendan. Morala sam lagati i svima reći da sam sa suprugom. Ustvari, moj muž je bio s drugom ženom – priznala je Khloe svojim sestrama nekoliko godina kasnije.

- Znam koliko je silno želio i trebao ovu obitelj. Nisam htjela da ga ljudi osuđuju ili krive. Nisam željela da se osjeća kao da odustajem od njega – napisala je u svojoj autobiografiji Khloe.

Nakon četiri godine braka, najmlađa Kardashianka napokon je podnijela papire za razvod. Ipak, nakon Lamarovog predoziranja u bordelu, zaustavila je brakorazvodnu parnicu kako bi mogla pratiti njegov oporavak.

Bivši košarkaš proveo je četiri dana u komi, a cijelo vrijeme uz njega bila je Khloe i njezina obitelj. Godinu dana kasnije Lamar i Khloe su se službeno rastali.

- Razvod od Lamara mi je bio jako težak. Po prvi puta mi je srce bilo slomljeno, a dala sam sve da brak uspije – rekla je Khloe u podcastu Divorce Sucks 2019. godine.

Dobro tijelo je najbolja osveta bivšem

Khloein izgled se drastično promijenio od početka snimanja 'Keeping Up with the Kardashians', prije više od deset godina. Reality zvijezda je potpuno transformirala svoje tijelo i pretvorila svoj novi stil života u svoju strast, ali i posao.

Nakon izlaska knjige, Khloe je pokrenula vlastitu emisiju 'Revenge Body with Khloe Kardashian', u kojoj pomaže obožavateljima da fizičkom promjenom i vježbom prebrode gubitak voljene osobe.

- Otkako sam se počela mijenjati, ne samo svoje tijelo već cijelu sebe, ljudi su me počeli doživljavati kao nekakvu stručnjakinju na tom području. Ne tvrdim da to i jesam, no ono što mogu reći je da je to najbolji način osvete. Zvuči suludo, ali istina je. Ipak, ovdje ne mislim da je bit samo u broju kilograma, već i u vježbanju koje pomaže da se oslobodimo napetosti i crnih misli, a savršeno istesano tijelo je samo ono što uslijedi i vi se osjećate sve bolje i bolje. K tome, bivšeg tjerate da još jednom razmisli - objasnila je.

Khloe je postajala sve vitkija, a njezine obline sve 'dramatičnije'. Lice joj izgleda puno isklesanije s manjim nosom i naglašenim jagodičnim kostima.

Kardashianka odbacuje svaku tvrdnju da je imala plastične operacije. Tvrdi da su njezin tanki struk i velika stražnjica, postignuti vježbom i velikim fizičkim naporom.

- Ne trebam još raditi na licu jer imam nevjerojatan tim za šminkanje. Njihov rad je toliko precizan da imam osjećaj da svaki dan dobivam novi nos - napisala je na svome Instagram profilu.

Početkom travnja na društvenim mrežama pojavila se ne fotošopirana fotografija Khloe u kupaćem kostimu leopard uzorka koja prikazuje njeno tijelo u prirodnom stanju. Navodno ju je fotografirala baka, a kako su fotografije završile na društvenim mrežama, nije poznato.

- Ovo sam ja i ovo je moje nefotošopirano i nefiltrirano tijelo. Fotografija koja je objavljena ovog tjedna bila je prekrasna, ali kao netko tko se cijeli život bori s vlastitom tjelesnom slikom, trebali biste imati pravo tražiti da se to ne objavljuje, bez obzira na to tko ste - napisala je na Instagramu nakon niza optužbi koje su uslijedile nakon što je njezin PR tim tražio uklanjanje 'prirodne' fotografije njezinog tijela s raznih profila.

Nakon intimne ispovijesti Khloe je dobila podršku od strane poznatih osoba.

Volim te, Khloe – napisala je njezina sestra Kim

Volim tebe i tvoje srce – objavila je tada i poznata pjevačica Ariana Grande (27)

Ipak, našli su se tada i mnogi koji za Khloe nisu imali mnogo suosjećanja. Navodili su kako zvijezda želi sažaljenje nad slikom svoga tijela kakvu je sama stvorila godinama korištenja filtera i photoshopa.

Moja obitelj je uništena

Khloe je 2016. započela vezu s NBA košarkašem Tristanom Thompsonom (32) koji je u to vrijeme očekivao prvo dijete s bivšom djevojkom Jordan Craig (29). Dvije godine kasnije Khloe i Tristan dobili su curicu koji su nazvali True (2).

Kao i majku svog prvog djeteta, Tristan je varao Khloe tijekom njezine trudnoće.

Može biti sretan što sam bila u devetom mjesecu trudnoće - objavila je Khloe na Twitteru nakon emitiranja KUWTK epizode u kojoj je cijela obitelj saznala za njegovo varanje.

Par je prekinuo 2019. godine nakon što je Tristan poljubio plus size manekenku Jordyn Woods (23), najbolju prijateljicu Khloeine mlađe sestre, Kylie Jenner (23).

- Svi smo znali što je Tristan sposoban učiniti, vidite što je napravio kad sam bila u devetom mjesecu trudnoće. Znala sam tko je on, ali nisam znala da je ona takva - rekla je Khloe svojim sestrama.

'Moja obitelj je uništena' vrištala je bijesna Khloe, 'Ja nisam samo TV emisija! Ovo je moj život! ' dodala je tada.

Jordyn je odlučila svoju stranu priče ispričati u intervju sa Jadom Pinkett Smith (49), suprugom Will Smitha (52). To je razbjesnilo Khloe koja je nazvala Jordyn lažljivicom na Twitteru.



- Zašto lažeš Jordyn? Ako pokušavaš spasiti samu sebe javnim nastupima, umjesto da si me prije svega nazvala i rekla da ti je žao, budi barem iskrena u svojoj priči. Uz to, ti si razlog što se moja obitelj raspala! - Kardashianka je napisala u eksplozivnom tvitu.

Nekoliko minuta kasnije objavila je i nastavak.

- Tristan je jednako kriv, ali on je otac mog djeteta. Bez obzira na to što meni radi, neću štetiti svojoj kćeri. On je ovo pokušao riješiti privatno. Da je išao javno lagati o tome što se dogodilo, onda bih i njega prozvala na isti način.

Dan nakon što je Jordyn javno optužila za raspad obitelji, promijenila je mišljenje. Naime, Jordyn je navela kako je zvala Khloe kako bi joj se ispričala.

- Ono što je bilo teže i bolnije je to što me povrijedila vrlo bliska osoba. Netko koga volim i koga tretiram kao mlađu sestru. Jordyn nije kriva za raspad moje obitelji. Ovo je Tristanova krivnja. Moram nastaviti dalje sa životom i osvrnuti se na sve blagoslove. Svoju obitelj, zdravlje i prekrasnu kćer True – napisala je.

Sudeći po njezinom Instagram profilu Tristanu je godinu dana kasnije ipak sve oprošteno i u 20. sezoni KUWTK par razmišlja o proširenju obitelji.