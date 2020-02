Ispucao sve džokere na jednom pitanju pa osvojio 1000 kuna

U najnovijoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš' put do milijuna nastavio je Božidar Novak. Nakon što je odgovorio na pitanje 'Koji je njemački grad u kolovozu 2019. ponudio nagradu od milijun eura onome tko dokaže da taj grad ne postoji?' te osvojio 125.000 kuna, tridesetogodišnji arhitekt zapeo je na sljedećem pitanju te odustao.

Trinaesto pitanje za 250.000 kuna glasilo je 'Tko je skladao operu 'Kavalir s ružom' koja se spominje u 'Oficiru s ružom'?'. Ponuđeni odgovori bili su Carl Maria von Weber, Richard Strauss, Jacques Offenbach ili Anton Bruckner, a Božidar se nije htio kockati.

Foto: HRT

- Na ovom bi pitanju to bilo potpuno kockanje - izjavio je te odustao što se pokazalo ispravnom odlukom jer bi odgovorio Weber, no točan odgovor bio je Strauss.



Nakon Božidara, šansu za osvajanje milijun kuna dobio je Tin Frida (21) iz Zagreba. Tin je već zapeo na pitanju za prelazak prvoga praga u kojemu se tražilo ime razbojnika o kojemu možemo čitati u Novom zavjetu. Nije mu znao radi li se o Lopinu, Barabi, Tatu ili Kleptomanu.

Foto: HRT

Student Agronomskog fakulteta iskoristio je tad prvi džoker - pitaj publiku, a već je sljedeći 'pola-pola' iskoristio na pitanju za 4000 kuna. Tin nije znao na ulazu u koji zaljev se smjestilo naselje Urinj, poznato po rafineriji nafte. Je li riječ o Kaštelanskom, Bakarskom, Puljskom ili, pak, Malostonskom zaljevu? Na kraju se odlučio za Bakarski te osvojio 4000 kuna.

Nažalost, Tin je posljednji džoker zovi iskoristio na pitanju igra li se utakmica za treće mjesto na košarkaškom, vaterpolskom, rukometnom ili nogometnom europskom prvenstvu. Joker 'zovi' prvo je odgovorio na košarkaškom, no ubrzo se predomislio i odlučio za nogometno prvenstvo.

Foto: HRT

Mladi natjecatelj već je zapeo na sljedećem pitanju za 16.000 kuna te odlučio odustati i emisiju napustiti s 8000 kuna.

Sljedeći najbrži prst te ujedno posljednji natjecatelj bio je diplomirani inženjer strojarstva Emir Sarajlić (47) iz Slavonskog Broda. S lakoćom je prešao prvi prag te došao do pitanja za 16.000 kuna, a onda na njemu ispucao sva tri džokera.

Tražile su se linije koje se dijele na lukove, zamke i krugove. Nije znao je li riječ o geodetskim, demarkacijskim, papilarnim ili internetskim linijama. S džokerom "pola-pola" izbor je bio sužen na demarkacijske i papilarne linije, no ni to nije riješilo dilemu pa je upitao publiku. Publika je 44 posto dala demarkacijskim, a 56 posto papilarnim linijama. Kako mu publika nije odviše pomogla, posegnuo je i za džokerom "zovi", a on mu je iskreno rekao: "Nemam pojma!"

Foto: HRT

Emir je zatim odlučio pogađati, no isprva u nedoumici treba li poslušati publiku ili sebe. Naime, njega su najviše vukle demarkacijske linije, za koje se i odlučio. No publika je ipak imala pravo pa je kviz napustio s osvojenih 1000 kuna.



POGLEDAJTE VIDEO: