IT stručnjak o deepfake slikama: 'Poznate osobe česte su žrtve, ali to nije najveći problem...'

Gole fotografije pjevačice Nives Celzijus (41) proširile su se društvenim mrežama, a ona je upozorila: 'Ovo je lažno'. A što bi Nives, ili bilo tko tko se pronađe u ovakvoj neugodnoj situaciji trebao napraviti, kao i što je zapravo deepfake tehnologija te za što se koristi, objasnio nam je Saša Aksentijević, sudski vještak i IT stručnjak.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je kazneno djelo. Takve slučajeve bi oštećena osoba trebala prijaviti DORH-u,navodeći sve što zna o slučaju i uz donošenje i predaju svih dokaza koje ima. Moguće je pronaći počinitelja, a važno je istaknuti da takve snimke često naprave bliske osobe. No, u slučaju da se radi o poznatim osobama i sadržaju koji se samo 'pojavio na Internetu', nisam optimist da je moguće pronaći počinitelja koji je izradio takve sadržaje, i to u većini takvih slučajeva - rekao je Aksentijević.

Foto: Instagram

Nije Nives jedina čije su se lažne snimke proširile internetom brzinom munje. Takve se slike i snimke stvaraju pomoću deepfake tehnologije, te su uglavnom prilično uvjerljive. One često idu toliko daleko da prikazuju osobu kako govori nešto što nikada nije rekla, ili radi nešto što nikada nije zapravo snimljena da radi.

- Ta se tehnologija može koristiti i u legitimne svrhe, no u medijima se uglavnom ističu one nelegitimne. Zamislite recimo primjer snimanja filma, gdje prije dovršetka neki od glumaca više ne može nastaviti snimanje (prekid ugovora, bolest, smrt). Korištenjem DF je moguće doraditi i urediti postojeći materijal i dodati nedostajući, u dovoljnoj mjeri da se projekt dovrši - objašnjava IT stručnjak.

Nažalost, često se deepfake tehnologija koristi u svrhu stvaranja lažnih pornografskih sadržaja. Tehnologija se proširila prije nekoliko godina, a istraživanje provedeno 2019. utvrdilo je da su čak 96% žrtava lažnog pornografskog sadržaja stvorenog pomoću deepfakea bile upravo slavne dame. Scarlett Johannson (38), Natalie Portman (42) i Margot Robbie (33) samo su neke od holivudskih glumica koje su bile na ovaj način povrijeđene.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Osim pornografskih sadržaja slavnih dama, tehnologija se nekada koristi u krajnje bizarne svrhe. Tako je ranije ove godine objavljena snimka Pape Franje kako hoda ulicom od glave do pete odjeven u marku Balenciaga. Autor snimke bio je građevinski radnik iz Chicaga, koji se 'samo zabavljao'. Dok je vidjeti katoličkog poglavara u kombinaciji koja podsjeća na Kanyea Westa neupitno smiješno, deepfake tehnologija stvara ozbiljan problem.

- Mislim da je daleko veća opasnost ovakvih sadržaja u domeni politike, ekonomije i sociologije, nego kod individualnih sadržaj koji ciljaju poznate osobe - smatra Aksentijević i objašnjava da je deepfake sadržaj imao veliki utjecaj u politici.

- Deepfake sadržaji su se jače pojavili za Trumpove predsjedničke kampanje 2016. a tada su zabilježene i prve institucionalne manipulacije socijalnim mrežama u svrhu pojačavanja pozicije predsjedničkih kandidata. Šteta koju takvi sadržaji mogu nanijeti fizičkim osobama su daleko manjeg opsega od štete koja može biti nanesena na razini društva ili država. Rat u Ukrajini je donio posve novi val korištenja deepfake sadržaja u borbama dvije strane kibernetičkim alatima, a ta je pojava bila najbolje vidljiva na samom početku rata, u prvim tjednima - objašnjava IT stručnjak i dodaje: 'Što se tiče individualnih osoba, Internet je prepun takvih sadržaja a oni se znaju nalaziti čak i na 'legitimnim' stranicama i streaming servisima'.