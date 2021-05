Jučerašnjim velikim finalom u Rotterdamu završen je 65. Eurosong. Pobjedu je odnio talijanski bend Måneskin s pjesmom 'Zitti e buoni', a osvojili su 524 boda. Njima su kladionice i prije finala predviđale pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO POBJEDNIČKE PJESME:

Na drugom mjestu završila je Francuska čija je predstavnica Barbara Pravi s pjesmom 'Voilà' sakupila 499 bodova. Treće mjesto zauzeo je Švicarac albanskog porijekla Gjon's Tears s pjesmom 'Tout l'Univers'. On je za pobjednikom kasnio 92 boda.

Listu vodećih pet zemalja zaključuju Island i Daði og Gagnamagnið s pjesmom '10 Years' te Ukrajina i grupa Go_a s pjesmom 'Schum'.

Zanimljivo je da su zemlje 'Velike petorke' koje imaju direktan plasman u finalnu večer ostvarile potpuno suprotne rezultate.

Dok su Italija i Francuska bile na samom vrhu ljestvice, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka (3) i Španjolska (6) sakupile su zajedno tek devet bodova i smjestile se na samom dnu ljestvice. Britanac James Newman s pjesmom 'Embers' bio je jedini natjecatelj koji nije dobili niti jedan bod od žirija, a i publike.

Ovo je Velikoj Britaniji drugi puta da nisu sakupili niti jedan bod, a prvi puta dogodilo im se 2003. godine kada je nastupala Jemini s pjesmom 'Cry Baby'.

KONAČNI POREDAK:

1. Italija - Måneskin 'Zitti e buoni' - 524 bodova

2. Francuska - Barbara Pravi 'Voilà' - 499 bodova

3. Švicarska - Gjon's Tears 'Tout l'Univers' - 432 bodova

4. Island - Daði og Gagnamagnið '10 Years' - 378 bodova

5. Ukrajina - Go_A 'Schum' - 364 bodova

6. Finska - Blind Channel 'Dark Side' - 301 bod

7. Malta - Destiny 'Je me casse' - 255 bodova

8. Litva - The Roop 'Discoteque' - 220 bodova

9. Rusija - Manizha 'Russian Woman' - 204 bodova

10. Grčka - Stefania 'Last Dance' - 170 bodova

11. Bugarska - Victoria 'Growing Up Is Getting Old' - 170 bodova

12. Portugal - The Black Mamba 'Love is on My Side' - 153 bodova

13. Moldavija - Natalia Gordienko 'Sugar' - 115 bodova

14. Švedska - Tusse 'Voices' - 109 bodova

15. Srbija - Hurricane 'Loco Loco' - 102 bodova

16. Cipar - Elena Tsagrinou 'El diablo' - 94 bodova

17. Izrael - Eden Alene ' Set Me Free'v - 93 bodova

18. Norveška - TIX 'Fallen Angel' - 75 bodova

19. Belgija - Hooverphonic 'The Wrong Place' - 74 bodova

20. Azerbajdžan - Efendi 'Mata Hari' - 65 bodova

21. Albanija - Anxhela Peristeri 'Karma' - 57 bodova

22. San Marino - Senhit 'Adrenalina' - 50 bodova

23. Nizozemska - Jeangu Macrooy 'Birth of a New Age' - 11 bodova

24. Španjolska - Blas Canto 'Voy a quedarme' - 6 bodova

25. Njemačka - Jendrik 'I Don't Feel Hate' - 3 boda

26. Ujedinjeno Kraljevstvo - James Newman 'Embers' - 0 bodova