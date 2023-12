ITD band i album 'Orao nikad ne leti u jatu' osvojili su nagradu za Najbolji album 2023. godine

Nova emisija 'Music pub' Zlatka Turkalja na Drugome programu Hrvatskog radija, bila je u posebnom slavljeničkom izdanju. Naime, dodijeljene su Nagrade Music pub za 2023. godinu, a svima je jako dobro poznato da je riječ o nagradi koja se dodjeljuje svake godine, još od 1992.

ITD band i album 'Orao nikad ne leti u jatu' osvojili su nagradu u kategoriji Najbolji album godine! Za Miroslava Rusa i njegov ITD band godina na izmaku, bila je iznimno glazbeno dobra, ponajprije jer je objavljen peti studijski album 'Orao nikad ne leti u jatu'! Nakon nevjerojatno duge stanke, ponovno su se svi okupili i krenuli stvarati nove pjesme, nove materijale.

Foto: HRT

- Ideja o ITD bandu ostala je u meni i postojale su pjesme koje sam s vremenom radio, koje sam uvijek nekako ostavljao za ITD band. I eto, vjerovao sam u to. I kad u nešto dovoljno vjeruješ i dovoljno želiš, onda ti se na kraju i ostvari. Tako da smo u vezi s tim jači i od Rolling Stonesa. Oni su objavili album nakon osamnaest godina, a mi nakon trideset - poručio je Miroslav Rus

Priča o ITD bandu traje punih četrdeset godina, a slušatelji su krajem svibnja imali prilike u emisiji 'Music Pub', čuti i akustične verzije pjesme 'Gradske cure', 'Lagano umirem', 'Sonja' i 'Ja sam slab na tebe', koje su ponosno predstavili Miroslav Rus i Brane Bekić, što je ujedno bila i ekskluziva, jer nešto tako prije nikada nije bila napravljeno.

Foto: HRT

Tokom cijele godine na Drugom programu Hrvatskog radija, kao i u emisiji 'Music Pub' Zlatka Turkalja, imali smo prilike slušati pjesme sa albuma 'Orao nikad ne leti u jatu' najviše, 'Zrno bola', 'Ja sam slab na tebe', 'Kao sjena koja me prati', 'Kao ja' i istoimena naslovna 'Orao nikada ne leti u jatu' – tim povodom, glazbeni urednik Zlatko Turkalj Miroslavu Rusu uručio je Nagradu Music pub za 2023., u kategoriji za Najbolji album godine!

Foto: HRT

- Znači, 'Music pub' Zlatka Turkalja, album godine ITD band 'Orao nikad ne leti u jatu'. Ma daj! Uh, rasplakao si me. To mi puno znači. Ponajprije, ti si na Hrvatskom radiju, što je ipak za nas najugledniji medij te vrste. Prema mojemu mišljenju, imaš najslušaniju i najbolju 'mjuzu', ali i jednu od ponajboljih emisija. To mi je golema nagrada. Hvala ti puno za to. Dugo me nitko nije tako zatekao i zbunio - na samome kraju zaključio je Rus.

Uz ovu je nagradu Miroslav Rus nagrađen i kao diskograf, zajedno sa svojim Hit Recordsom. U ruke mu je stiglo priznanje Nova ploča Hrvatske diskografske udruge, za izuzetan doprinos, te promicanje značaja hrvatske glazbene industrije.