ITD band objavio novu pjesmu s Tonyem Cetinskim: 'Imamo svoj put, svoju sektu, drugačiji smo'

Miroslav Rus najavio je novi album ITD banda 'Orao nikad ne leti u jatu', a istoimeni singl upravo je u ponedjeljak zaplovio radijskim eterom diljem regije. Reaktiviranje benda značilo je da uz poznatog skladatelja i tekstopisca pred mikrofon staje originalni pjevač benda Branislav Bekić.

ITD band publici je poznat po hitovima 'Gradske cure', Rođen u Zagrebu', 'Skidam te pogledom', 'Sonja'.

Ono što je kuriozitet na novom singlu jest da uz Branislava Bekića pjesmu nadopunjuje vokal Tonyja Cetinskog (53), a autor Miroslav Rus objasnio je da im nije bilo teško odrediti singl.

- On je ujedno i naslov albuma koji simbolizira to što je ITD band u pop-rock kulturi. Drugačije smo mi društvo, imamo svoj put, svoju sektu koja nas prati od početaka - izjavio je.

- I bez obzira što nas dugo nije bilo, ostali su nam vjerni pa vjerujem da ćemo ih ponovno pretvoriti u publiku - rekao je.

- Najavnom smo pjesmom željeli poručiti da lupamo šakom po stolu i reći: Još smo tu - poručio je Rus.

Dodao je i kako je razmišlja tko ima tu jačinu da se pridruži Bekiću u pjesmi pa odabrao Tonija.

- Tko je taj koji uvijek ima svoje mišljenje, koji se buni protiv svega, tko bi mogao biti još taj orao kao što sebi utvaram da sam ja. Jedino rješenje i jedini mogući odgovor bio je Tony Cetinski, uvijek prisutan u svim revolucijama i evolucijama na ovim prostorima - otkrio je.

- Volim ljude s gardom, koji ne prešute, koji ne drže fige u džepovima, a on je upravo to, i uz sve to i veliki je pjevač. Donio je novu boju, novu snagu toj pjesmi, bio je točka na i - objasnio je Miroslav slikovito opisujući njezin nastanak.

- Ta pjesma kao da je dvoslojna, ima jedan moment gdje Brane odlično drži podlogu, sam refren ima špricanje u visine, gdje je Tony nedostižan igrač. Vjerojatno i ne moram podsjećati da je pjevao s najvećim opernim zvijezdama. A ITD bandu je, sportski rečeno, trebao igrač koji će pjesmu zakucati. I Tony je to učinio - zaključio je Rus.

