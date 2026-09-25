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Iva Ajduković je skinula čak 22 kilograma: 'Toliko sam gladna'

Piše 24sata,
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Iva Ajduković je skinula čak 22 kilograma: 'Toliko sam gladna'
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Foto: Matija Lipar
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Pjevačica je razmišljala i o Ozempicu, no zaključila je da se ipak može sama izboriti s kilogramima.

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Pjevačica Iva Ajduković otkrila je za Radio Dalmaciju da je skinula 22 kilograma te da se iz Zagreba zbog ljubavi vratila u Sinj. Ajduković je kazala kako je iz prehrane izbacila kruh i slatkiše.

Foto: Matija Lipar

- Toliko sam se satrala da skinem ove kile, toliko sam gladna. Najveća je formula da ne jedeš, i to je to. Izbacila sam slatkiše i kruh, ne jedem iza šest, ništa to na brzaka, kazala je Iva i otkrila kako se zbog ljubavi iz Zagreba vratila u Sinj.

- Ljubav me vratila u Sinj. Shvatila sam da ne bih mogla stalno živjeti ni u Sinju ni u Zagrebu pa živim na autoputu. Zato mi je super da sam stalno u điru, kazala je Iva koja je singlom 'Sebična ljubav' najavila debitantski album. 

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- Najsretnija sam na stageu, zaključila je pjevačica koja je i ranije govorila o svojoj borbi s kilogramima. U razgovoru za 24sata u lipnju je rekla da je razmišljala i o Ozempicu, no da je odustala od te ideje. 

Foto: Instagram/ivaajdukovicofficial

- Prošle godine, 27. srpnja, stala sam na vagu i vidjela da imam 84 kilograma. Rekla sam sama sebi: 'Nastavim li ovako, do kraja godine imat ću sigurno 100'. Baš sam se bila opustila, nisam ništa pazila i jednostavno me nije bilo briga. Onda se dogodio neki kliker i odlučila sam da moram napraviti promjenu. Počela sam istraživati autofagiju, čitati o cikliranju ugljikohidrata, razgovarati s ljudima koji se bave prehranom i savjetovati se s nutricionistima, kazala nam je Iva i dodala da sada ima oko 61-61 kilograma, ovisno o ciklusu. 

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