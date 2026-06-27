Iva Ajduković skinula 23 kile u godinu dana: 'Razmišljala sam o Ozempicu, ali sam odustala'

Kad ste odlučili da je vrijeme za promjenu?

Prošle godine, 27. srpnja, stala sam na vagu i vidjela da imam 84 kilograma. Rekla sam sama sebi: 'Nastavim li ovako, do kraja godine imat ću sigurno 100'. Baš sam se bila opustila, nisam ništa pazila i jednostavno me nije bilo briga. Onda se dogodio neki kliker i odlučila sam da moram napraviti promjenu. Počela sam istraživati autofagiju, čitati o cikliranju ugljikohidrata, razgovarati s ljudima koji se bave prehranom i savjetovati se s nutricionistima. Odlučila sam napraviti konkretan rez pa sam prestala jesti kasno navečer. Zadnji obrok pojedem oko 18 sati, nekad u 17.30. Nije sada da u 18 prekrižim sve pa sam robot. Nisam robot. Ali primijetila sam da mi kasne večere ne odgovaraju jer sam se osjećala tromo, imala želučanu kiselinu i to mi je počelo smetati. Autofagiju sam zapravo uvela kako bih sebi olakšala probavu. Kad bih se kasno navečer najela, ujutro bih se budila gladna kao vuk. Danas se osjećam mnogo bolje, lakše i poletnije.

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Koliko danas imate kilograma?

Trenutačno imam oko 61 kilogram, nekad 62, ovisno o ciklusu. Znam se vagati prije menstruacije pa tad imam kilogram ili dva više, ali otprilike sam sad na 61 kilogramu.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Kako danas izgleda vaša prehrana?

Veliku pomoć pružila mi je prijateljica Ana Marija, koja je završila prehrambeni fakultet i složila mi smjernice kojih se i danas držim. Ona je oduvijek živjela vrlo disciplinirano, pa smo je prije znale zezati da je "baba u ekipi" jer nije htjela jesti nakon 18 sati. Na kraju sam joj se pridružila. Za doručak najčešće jedem jaja ili neke žitarice. Vrlo volim jaja, pa bez problema pojedem tri ili četiri, ali od ta četiri izvadim dva žumanjka. Za ručak jedem više proteina nego ugljikohidrata i pazim na njihov unos. Nisam ih izbacila nego ih cikliram. Jedan dan pojedem više, drugi manje. Uvela sam i neke namirnice koje prije nisam jela. Primjerice, nisam jela avokado, a danas od njega radim paštetu sa začinima. Te začine mi je prijatelj donio iz Amerike nakon što sam bila kod njega u Los Angelesu. Tamo mi je svako jutro pripremao jaja s tim začinima pa sam ih poslije i sama naručila jer su mi se baš svidjeli.

Foto: Privatni album

Što najčešće naručite kad jedete izvan kuće?

Pa znam često pojesti neku ribu. Brancina s blitvom znam pojesti. Volim i lignje, pogotovo lignje sa žara. To znam naručiti s blitvom. Nekad se počastim i pomfritom, neću sad živjeti kao robot. Volim pomfrit i volim stvari sa žara, tako da jedem i to.

Jeste li izbacili slatko?

Slatko mi je zapravo bilo najveći problem. Veliki sam obožavatelj slatkoga i, ako krenem jesti, teško stanem. Ja sam tip koji ili je ili nije. Kod mene nema ništa polovično. Lakše mi je odreći se nečega nego uzeti malo pa nastaviti. Mislim da bi me jedna čokolada ili sladoled lako povukli da nastavim jesti slatko. Zato radije pazim.

Čime nadomjestite želju za slatkim?

Jedem malo više voća. Jedva čekam smokve jer su mi one najdraže. Volim ih otkad znam za sebe. Otkrila sam i jednu čokoladu s narančom koja mi je baš fina. Ali iskreno, slatko mi je i dalje najveći izazov jer sam veliki gurman kad su slatkiši u pitanju.

Brojite li kalorije?

Ne brojim kalorije. Više sam se fokusirala na proteine. Nisam željela ići na rigorozne dijete niti potpuno izbaciti ugljikohidrate jer sam čitala i razgovarala s ljudima koji su imali problema s hormonalnim disbalansom nakon takvih režima prehrane. Zato sam odlučila jesti pametnije, a ne živjeti po strogim pravilima. Volim ribu, brancina s blitvom, lignje na žaru, a nekad se počastim i pomfritom. Neću živjeti kao robot. Najveća razlika je u tome što danas količinski više ne mogu jesti kao nekad. Želudac mi se jednostavno smanjio i, čim pretjeram, odmah osjetim da mi ne odgovara.

Foto: Privatni album

Rekli ste da puno hodate, koliko vam je to pomoglo?

Dosta hodam, pogotovo kad sam u Zagrebu. Auto ostavim u garaži i gotovo ga ne koristim. Kamo god mogu, idem pješice. Sestra i ja smo u zadnje vrijeme čak pratile korake pa smo znale napraviti i po 22.000 koraka dnevno. Krenule bismo s Kvatrića, otišle gotovo do Maksimira pa preko Šalate i Martićeve natrag. Najviše sam se navukla na taj osjećaj lakoće. Izgled je bonus svega toga, ali taj osjećaj koji mi je donijela ta lakoća. Kad sam imala 84 kilograma, nije bilo isto kao danas. Lakša sam, okretnija i mnogo se bolje osjećam.

Jeste li uz hodanje stigli i trenirati?

Iskreno, nisam. U tom sam razdoblju radila sam na 'Tvoje lice zvuči poznato' i raspored je bio vrlo intenzivan. Stalno smo bili na plesnim i pjevačkim probama, pripremama i snimanjima, pa nisam imala vremena za ozbiljnije treninge. Dosta sam plesala i vjerujem da mi je i to pomoglo. Sad kad se vratim iz Amerike, namjeravam ići na more, malo plivati, a nakon toga krenuti u teretanu. Imam prijatelja koji je prvak u bodybuildingu i s kojim sam prije trenirala, pa bih se voljela vratiti toj rutini.

Što vam je tijekom cijelog procesa bilo najteže?

Promijeniti glavu. Bila sam se toliko opustila da me više nije bilo briga. Onda u jednom trenutku nešto osvijestite. Ne znam jesu li to godine ili zrelost, ali postala sam svjesna da se približavam četrdesetima. Slušala sam ljude oko sebe kako govore da im je nakon četrdesete sve teže skinuti kilograme i nekako sam se zabrinula. Shvatila sam da moram promijeniti taj kliker u glavi prije nego što bude još teže.

Jeste li ikad poželjeli odustati?

Zapravo nisam. Stalno sam samu sebe podsjećala koliko se bolje osjećam. Ta energija koju sam dobila bila mi je najveći motiv da nastavim. Ljudi mi govore da zračim drukčije i upravo me to dodatno guralo naprijed.

Foto: Privatni album

Jeste li razmišljali o korištenju Ozempica?

Jesam, neću lagati. Razmišljala sam o tome. To mi je najjače jer ljudi danas, čim netko smršavi, odmah napišu: 'Evo još jedna na Ozempicu'. Da sam ga koristila, rekla bih to bez problema. Čak bih rekla da mi je pomogao da jest. Podržavam svakoga kome medicina može pomoći. Ne može svatko izdržati iste stvari i nema svatko isti karakter. Ali nekako sam osjećala da sam još dovoljno mlada i da mogu pokušati sama. Imala sam poticaj zbog sebe, zbog kćeri i zbog svega što me čekalo.

Je li vam show 'Tvoje lice zvuči poznato' bio dodatni motiv?

Kad su mi javili da idem na audiciju za 'Tvoje lice zvuči poznato', pomislila sam: 'Bože, dobit ću neku zgodnu pjevačicu'. Na kraju sam stvarno dobila Jennifer Lopez. Stalno sam vrtjela film da će me ljudi gledati i bilo mi je neugodno pomisliti da ću u korzetu Jennifer Lopez izaći pred publiku s 84 kilograma. To mi je bio ogroman poticaj da ne odustanem.

Foto: Privatni album

Kakve su bile reakcije ljudi?

Dosta ljudi mi je prilazilo i govorilo da izgledam kao potpuno druga osoba. Neki me nisu ni prepoznali. Kako sam tijekom najveće transformacije bila u Zagrebu zbog TLZP-a, ljudi iz Sinja nisu me viđali uživo. Kad sam se vratila, svi su imali sličnu reakciju: 'Bože, nismo te prepoznali', 'Ive, što ti je?', 'Ti si nestala'. Od prve do posljednje emisije izgubila sam osam ili devet kilograma, tako da je promjena bila vrlo velika.

Jeste li imali podršku obitelji?

Imala sam podršku od svih. Kći mi je jednom rekla: 'Majko, koliki ti je trbuh'. To mi je bilo upozorenje. Rekla sam sama sebi: 'Moram skinuti taj trbuh'. Muž mi nikad nije previše govorio o tome, niti se pretjerano osvrtao na moj izgled. Ali malo prije nego što sam krenula s promjenama, rekao mi je da sam malo jača nego prije. Nisam se zbog toga uvrijedila. Kad je netko 15 godina uz vas i nikad vam nije rekao da ste se udebljali, a onda to ipak primijeti, znate da nešto nije u redu.

Je li vam danas teže skidati kilograme ili ih održavati?

Zapravo samo nastavljam istim putem. Nisam ništa posebno mijenjala nakon što sam došla do željene kilaže. Kao da je moje tijelo prepoznalo da mu to odgovara. Više ne gubim kilograme, ali ih ni ne vraćam. Jednostavno nastavim živjeti na isti način i to mi za sada odgovara.

Foto: Privatni album

Jeste li morali obnoviti garderobu?

Jesam. Smanjila sam se za dva broja. Nosila sam veličinu 42, a danas sam uglavnom na 38. U neke stvari stanem i u 36. Građena sam tako da sam u gornjem dijelu tijela malo jača, dok su mi noge vrlo tanke, pa mi često dolje odgovara 36, a gore mi i dalje treba 38. Malo sam obnovila garderobu jer je to bilo potrebno, ali puno stvari koje sam već imala sad mi jednostavno bolje stoje. Nekad je dovoljan samo remen ili mali popravak i mogu ih ponovno nositi.

Kako je došlo do putovanja u SAD, gdje ste nastupili pred navijačima u sklopu Svjetskog prvenstva?

Ante Gelo aplicirao je za taj projekt i na kraju smo dobili priliku nastupati u sklopu Svjetskog prvenstva. U Americi smo bili od 15. do 21. lipnja, a 16. i 17. lipnja zabavljali smo navijače i sve koji su došli na prvenstvo. Baš sam se veselila tom putu. To mi je bio treći odlazak u Ameriku u posljednje tri godine. Prošle godine bila sam tamo s Rokom Blaževićem. Proveli smo desetak dana zajedno, a Roko me vodio po Hollywoodu, Universal Studiosu i mnogim drugim lokacijama. Bilo nam je stvarno prekrasno.

Kakav je bio repertoar?

Mislim da to Ante Gelo najviše odlučuje. Mi najviše volimo doći na lice mjesta i vidjeti kakva je atmosfera te što ljudi žele čuti. Zajedno smo već 17 godina i kroz to vrijeme odsvirali smo stvarno svega, pa nam repertoar nikad nije problem. Imamo vrlo širok izbor pjesama i uvijek se prilagodimo publici.

Foto: Privatni album

Jeste li uspjeti održati rutinu i tijekom puta?

Bila sam već u New Yorku i Los Angelesu, pa sam upoznala američku gastronomiju. Iskreno, nije me posebno osvojila. Svaki put kad sam bila u Americi, vratila sam se s kojim kilogramom manje. Više sam europski tip i draža mi je talijanska kuhinja, pa mi održavanje rutine nije predstavljalo problem.

Nedavno ste objavili novi singl, 'Sebična ljubav'. Kako je nastala ta pjesma?

Pjesmu je napisao Petar Frketić iz Australije. Zanimljiva je anegdota da mi se javio iz Sydneya jedne večeri dok sam snimala. Rekao mi je kako bi volio da baš ja pjevam njegove pjesme. Ja sam mu napisala: 'Pa što bi nas razdvojilo? Pola svijeta danas nije prepreka. Pošalji mi pjesme'. I na kraju se to stvarno dogodilo. Poslao mi je četiri pjesme, a među njima je bila i 'Sebična ljubav'. Ona mi se svidjela i odlučila sam je snimiti. Zanimljivo je da ju je napisao za svoju suprugu, dakle iz muške perspektive, a ja sam je prebacila u žensku priču. Produkciju i aranžman radio je Marko Vojvodić, a sad pjesmu polako promoviramo.