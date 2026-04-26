VIDEO
Iva Ajduković oduševila u 'Tvoje lice zvuči poznato' kao Goran Bare, evo kako je to izgledalo
Čitanje članka: < 1 min
Iva Ajduković u osmoj je epizodi showa “Tvoje lice zvuči poznato” donijela rock energiju kroz transformaciju u bend Majke.
- U glasu je to bilo fantastično! Ja da nisam gledao, čuo bih Bareta... Bila si odlična - izjavio je Enis.
POGLEDAJTE VIDEO:
- Bilo je u glasu, ali i u svakom pokretu. Scenski pokret čista petica. Duhovno si apsolutno ti bila moj imenjak - kazao je Goran.
- Ovo je bilo toliko dobro, toliko točno... U tijelu apsolutno, u glasu još više... Toliko autentično Bare - rekla je Martina.
- Velika Iva dobila je velikog Bareta... Ti si večeras meni bila izražajan, osebujan Bare sa snažnom pojavom i snažnim personalitijem - komentirao je Mario.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku