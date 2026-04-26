POZNATI PJEVAČ

Znaš li tko sam? Trebao je biti frizer, ali glazba je prevagnula

Znaš li tko sam? Trebao je biti frizer, ali glazba je prevagnula
Odrastao je uz dvojicu starije braće u obitelji koja se često selila, a glazba mu se uvukla pod kožu još kao dječaku

Admiral

Ja sam rođeni Zagrepčanin, a porijeklom sam Slavonac. I svoja ljeta sam proveo kao klinac u Slavoniji. Nemaš ti vremena ni za doručak, ni za ručak, ni za večeru, to se samo uleti u kuću. Eventualno baka izleti sa šnitom ogromnog domaćeg kruha, koji se namaže sa domaćom slavonskom masti i malo se posoli. To ti je ova kršna Slavonija, geni, geni', ispričao je svojedobno pjevač Jacques Houdek (45).

Znaš li tko sam? Nije htjela biti glumica, a traumu je skrivala
Znaš li tko sam? Nije htjela biti glumica, a traumu je skrivala

Odrastao je uz dvojicu starije braće u obitelji koja se često selila, a glazba mu se uvukla pod kožu još kao dječaku. Roditelji su ga upisali u glazbeni vrtić, gdje su prvi put čuli da ima talent, a ubrzo je sam poželio sjesti za klavir. Na prijemni je došao bez velikih očekivanja.

Foto: Privatni album

Majka je već planirala sladoled za utjehu, ali umjesto toga dočekala ih je rečenica da imaju 'dijete genijalca'. Nakon osnovne škole upisao je frizersku školu, ali glazba je ipak prevagnula. Sve se više okretao pjevanju, a ime po kojem ga danas svi znaju nastalo je sasvim slučajno.

- Moje pravo ime je Željko Houdek, prezime je ostalo, a ime je promijenjeno u Jacques na prijedlog susjede iz Turopolja. Rekla je: zašto se ne bi zvao Žak, s obzirom na to da su me svi zvali Žac - otkrio je.

