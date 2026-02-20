Iva Hraste-Sočo dobitnica je nagrade Menadžer godine

Intendantica Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Iva Hraste-Sočo, dobitnica je priznanja „Tihomir Premužak“ za pozitivan društveni utjecaj, koju dodjeljuje Hrvatska udruga menadžera i poduzetnika HUM-CROMA menadžerima godine. Odluku o dodjeli nagrade donio je stručni žiri i Upravni odbor HUM-CROMA-e nakon provedenog postupka vrednovanja.

Nagrada je intendantici Hraste-Sočo dodijeljena kao priznanje za uspješno upravljanje Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, snažan društveni učinak institucije te ostvarene iznimne poslovne rezultate. Posebno se ističe činjenica da je HNK u Zagrebu 2025. godinu završio sa značajnim viškom prihoda, čime je potvrđena financijska stabilnost Kazališta i odgovorno upravljanje.

Foto: HNK Zagreb

Tijekom njezina mandata ostvaren je i povijesni iskorak otvaranjem nove scene HNK2, čime je HNK u Zagrebu proširio svoje programske i produkcijske kapacitete, dodatno se otvorio novim publikama te ojačao svoju ulogu suvremene, dostupne i društveno relevantne kulturne institucije.

Svečana dodjela nagrada održana je 19. veljače u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.

Intendantica dr.sc. Hraste-Sočo u svom je govoru istaknula: “Hvala svim mojim suradnicama i suradnicima u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, umjetnicima, Tehnici, administraciji i mom najužem timu. Bez njihove predanosti, profesionalnosti i svakodnevnog rada, nijedan iskorak, nijedna brojka i realizacija moje vizije ne bi bili mogući. Ovu nagradu doživljavam kao poticaj da nastavimo odgovorno, hrabro i otvoreno graditi javne kulturne institucije koje imaju smisao, svrhu i stvarni društveni učinak.”

Foto: Niko Goga

Ovo priznanje dodatno potvrđuje važnost odgovornog, profesionalnog i vizionarskog upravljanja javnim kulturnim institucijama te ulogu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu kao jedne od ključnih nacionalnih kulturnih ustanova.