Uoči premijere Krležinih ‘Zastava’, 3. listopada, razgovarali smo s dr. sc. Ivom Hraste Sočo, intendanticom HNK Zagreb
Iva Hraste Sočo: Kazalište može utjecati na društvo te mora biti i edukativnoga karaktera...
Dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, diplomirala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bila je solistica Opere HNK, diplomatkinja, dobitnica je mnogobrojnih nagrada i priznanja, radi i kao sveučilišna profesorica, a na mjesto intendantice stupila je 1. rujna 2022. godine te je od tada uvelike unaprijedila rad ansambala, ali i cijeloga kazališta. Uoči premijere Krležinih "Zastava", 3. listopada, razgovarali smo s njom o novoj predstavi, o ulozi kazališta u suvremenom društvu te o mnogim projektima i događanjima koje HNK u Zagrebu priprema u ovoj sezoni.
