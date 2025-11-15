Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVOJILE SVE SKEČEVIMA I PREDSTAVOM PLUS+

Iva i Gloria za 24sata: 'U koroni smo zaista radile kao čistačice! Nismo se nadale ovom uspjehu'

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 10 min
Iva i Gloria za 24sata: 'U koroni smo zaista radile kao čistačice! Nismo se nadale ovom uspjehu'
Foto: sandra simunovic/pixsell

Glumice i komičarke, Iva i Gloria, u razgovoru su nam otkrile sve o svojim viralnim skečevima, kao i popularnoj predstavi - ‘Iva i Gloria’

U bespućima interneta sigurno ste barem jednom naletjeli na komičan video prijateljica, glumica i nekadašnjih kolegica s Akademije dramskih umjetnosti, Ive Šimić Šakoronje (31) i Glorije Dubelj (31). S njima smo popričali o popularnoj predstavi koja se zove po njima i puni ne samo zagrebačku Scenoteku do zadnjeg mjesta (traži se i stolica više) nego i diljem Hrvatske, o skečevima, planovima, ali i njihovim partnerima koji su isto - glumci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...
PREDANI GLUMCI I GLUMICE

Nevjerojatne promjene: Oni su se zbog uloga debljali i skidali kile, satima stavljali maske...

Prije 45 godina Robert De Niro je zbog filma "Razjareni bik" nabavio 25 kilograma, a to mu je narušilo zdravlje. Jacob Elordi je zbog Čudovišta 10 sati sjedio na šminkanju. Brojni glumci su tijekom karijere drastično mijenjali izgled. Neki su gubili kile, neki ih dobivali, drugi su izbrijali obrve, nosili lažne zube...
Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice
SUSRET ZA PAMĆENJE

Maja i Šime uživaju u Dubaiju: Sreli su i poznato sportsko lice

Na njihovim društvenim mrežama ne nedostaje prizora iz skupocjenih restorana, egzotičnih plaža i opuštenih dana provedenih uz bazene s pogledom na raskošne gradske nebodere, gdje zajedno provode vrijeme
FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu
VRUĆE, VRUĆE!

FOTO Samo luksuz u Dubaiju! Maja i Šime uskočili u kupaće kostime i osvježili se u bazenu

Maja Šuput objavila je nove fotografije s putovanja u Dubai, a s njome je i Šime Elez. Sudeći prema fotografijama, luksuzni odmor se nastavlja i to u bazenu uz piće, a temperature? Maja ističe da idu do 35 stupnjeva!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025