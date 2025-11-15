Glumice i komičarke, Iva i Gloria, u razgovoru su nam otkrile sve o svojim viralnim skečevima, kao i popularnoj predstavi - ‘Iva i Gloria’
OSVOJILE SVE SKEČEVIMA I PREDSTAVOM PLUS+
Iva i Gloria za 24sata: 'U koroni smo zaista radile kao čistačice! Nismo se nadale ovom uspjehu'
Čitanje članka: 10 min
U bespućima interneta sigurno ste barem jednom naletjeli na komičan video prijateljica, glumica i nekadašnjih kolegica s Akademije dramskih umjetnosti, Ive Šimić Šakoronje (31) i Glorije Dubelj (31). S njima smo popričali o popularnoj predstavi koja se zove po njima i puni ne samo zagrebačku Scenoteku do zadnjeg mjesta (traži se i stolica više) nego i diljem Hrvatske, o skečevima, planovima, ali i njihovim partnerima koji su isto - glumci.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku