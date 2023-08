Iva Majoli proslavila rođendan u Dubrovniku: Zabavljala se s prijateljima i mužem Robertom

Bivša tenisačica, a danas izbornica ženske reprezentacije te direktorica Hopman Cupa, Iva Majoli nedavno je proslavila 46. rođendan i to u Dubrovniku.

Fotkama sa suprugom Robertom Calegarijem pohvalila se na društvenoj mreži Instagram, a na njima Iva nije skidala osmijeh s lica.

Kasnije je objavila i fotke s proslave na kojoj su se okupili njezini prijatelji.

- Volim svoje prijatelje - kratko je napisala Iva ispod fotke.

Brojni fanovi pridružili su se čestitkama za rođendan.

'Ostani uvijek sretna i nasmijana', 'Sretan ti rođendan, draga', 'Želimo ti puno zdravlja za rođendan', samo su neki od komentara ispod objave.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Iva i Roberto vjenčali su se prošle godine, a tenisačica nikada nije previše govorila o privatnom životu.

- Drži me kao kap vode na dlanu. Osvojio me svojom jednostavnošću i pažnjom. Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini - rekla je jednom prilikom.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Ovaj par Dubrovnik je posjetio u krajem svibnja.