Majoli srela holivudsku zvijezdu pa nasmiješeno pozirala s njim: 'Lijepo te je sresti, prijatelju...'

Bivša tenisačica, a danas izbornica ženske reprezentacije te direktorica Hopman Cupa, Iva Majoli (45) trenutačno se nalazi u Parizu gdje prati mečeve velikog teniskog natjecanja na Stade Roland Garrosu. Tamo je otišla sa obitelji, a susrela je i jednu holivudsku zvijezdu.

Na društvenoj mreži Iva se pohvalila fotkom sa holivudskim glumcem Matthewom Perryjem (53).

Na fotografiju je napisala:

- Lijepo te je sresti, prijatelju.

Iva i Matthew pozirali su nasmiješeni dok ga je Iva držala za rame. Oboje su bili u crnim modnim kombinacijama.

Matthew je nosio odijelo i sunčane naočale, a za ovu prigodu sredio je i bradu te začešljao kosu dok je Iva nosila svečanu krojenu crnu haljinu i sunčane naočale na glavi.

Prisjetimo se, zvijezda serije 'Prijatelji' nikada nije skrivao svoju borbu s ovisnošću o alkoholu i drogama. Njegov pad je krenuo ovisnošću o lijeku Vicodinu, a koristio ga je za smanjivanje bolova nakon što je imao nesreću na skuteru za vodu. Brzo se toliko navukao na tablete da nije mogao bez njih biti nijedan jedini dan. Počeo je uzimati i metadone i amfetamine. Potom je krenula i njegova ovisnost o alkoholu, a bio je nekoliko puta na odvikavanju i svaki put je to bilo neuspješno.

Prošle godine je izdao knjigu 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' u kojoj je opisao svoje iskustvo s ovisnošću, ali je pisao i o poslovnim i privatnim uspjesima i neuspjesima. Perry je u svojim memoarima otkrio da je u jednom trenutku imao samo dva posto šanse da će preživjeti. To se dogodilo nakon što mu je zbog dugogodišnje zloupotrebe raznih supstanci puknulo debelo crijevo. Tada je imao 49 godina. Bio je dva tjedna u komi te proveo mjesece u bolnici.