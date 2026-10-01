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POSEBAN DAR ZA LAVA XIV.

Iva Majoli s obitelji posjetila Vatikan i Papi donijela poklon

Piše 24sata,
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Iva Majoli s obitelji posjetila Vatikan i Papi donijela poklon
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Foto: Instagram/Iva Majoli
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Iva Majoli, suprug Robert Calegari i 19-godišnja kći Mia prisustvovali su općoj audijenciji pape Lava XIV.

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Bivša tenisačica Iva Majoli posjetila je Vatikan sa suprugom Robertom Calegarijem i kćeri Miom. Na Trgu svetog Petra prisustvovali su općoj audijenciji pape Lava XIV., a Iva je na svom Instagramu otkrila kako je za Papu ponijela reket za poklon.

- Reket za papu Lava XIV. je spreman, napisala je na objavi. Inače, Papa je veliki ljubitelj tenisa. U intervjuu iz 2023., prije nego što je postao papa, Lav XIV. se opisao kao prilično dobrog amaterskog tenisača. I danas nastoji pronaći vrijeme za igru, a tenis igra u Castel Gandolfu, papinskoj rezidenciji nedaleko od Rima, često sa svojim tajnikom.

Foto: Instagram/Iva Majoli

Da je reket na kraju doista završio u papinim rukama potvrđeno je u izvještaju o audijenciji u Vatican News-u, u kojem je Majoli predstavljena kao hrvatska tenisačica i pobjednica Roland Garrosa 1997. godine.

- U sportskom kontekstu Papa se susreo i s hrvatskom tenisačicom Ivom Majoli, pobjednicom Roland Garrosa 1997. godine, koja mu je predala svoj teniski reket, stoji u objavi.

Na snimkama koje je Majoli objavila vidi se kako Lav XIV. u papamobilu prolazi Trgom svetog Petra i pozdravlja okupljene vjernike. Iva Majoli za Calegarija se udala 2022. godine, a 19-godišnju kćer Miju ima iz prvog braka sa Stipom Marićem. Svi troje bili su elegantni u tamnim odjevnim kombinacijama, dok je Mia nosila moderne, velike sunčane naočale. 

Foto: Instagram/Iva Majoli

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