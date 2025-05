Iva o Survivoru: 'Zmija mi je pala na glavu, ugrizao me pauk'

Nakon što je Iva Grgurić napustila Survivor, po povratku kuću jedva je čekala uobičajenu rutinu. Među stvarima koje su joj nedostajale u Dominikani bila je i njega kose.

- Kad provedeš toliko vremena u Survivoru, već se odvikneš od šampona i kreme i rašpice i onda dođeš doma i tek tada vidiš što ti je nedostajalo, i taj osjećaj čistoće generalno - ispričala je za In Magazin te dodala kako se kupala u moru bez sapuna.

- Ali nije to to, i dalje si prljav. Znala sam uzeti šaku pijeska i strugati se jer više ne znam što bih napravila - ispričala je te istaknula kako kosu nije oprala dva i pol mjeseca.

Iva je ispričala i da misli da je muškarcima puno jednostavnije biti u Survivoru.

- Oni zarastu, budu čupavi, ali nikada nisam vidjela da im se nešto posebno dogodilo. Ja imam kovrčavu kosu, imala sam takve čvorove, sve mi se zapetljalo od zaležanosti i znoja - rekla je Iva i dodala kako se pribojavala kako će to sve proći kada jednom uzme četku u ruke.

No, ističe da je bilo i dobrih stvari. Uživala je provoditi vrijeme bez mobitela i društvenih mreža. A što se hrane tiče, Iva kaže kako su jeli 'doslovno žlicu riže dnevno'.

- I kokos iz šume, to mi je bio specijalitet. Ali znala sam maštati o maminim punjenim paprikama, čupavcima, pita od jabuka, orahnjača... - priča te dodaje kako joj je mama za povratak kući napravila upravo punjene paprike!

- Zna mama što mora - kaže.

Osim vremenskih uvjeta kojima su bili izloženi, i manjka hrane, sudionici Survivora imali su i bliske susrete s raznim životinjama.

- Najgore mi je bilo kad mi je zmija pala na glavu, čak dva puta mi se to dogodilo! Svašta se tamo nađe... Jednom me usred noći ugrizao neki pauk, usta su mi sva natekla... Sada mi je smiješno, ali uopće ne mogu vjerovati da se to dogodilo - ispričala je.