Iva spremna za goste, a oni su oduševljeni teletinom na popisu sastojaka: 'Nećemo biti gladni'

Komercijalistica Iva Matić ugostit će protukandidate drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Ova mlada majka najviše voli vrijeme provoditi sa svojom djecom. Za sebe će reći da je prilično komunikativna, vesela i vedra te da obožava tradicionalnu kuhinju svog kraja.

- U braku sam sedam godina i imam dvoje djece. Volim provoditi vrijeme s njima. Moja kćerkica je još zahtjevna jer je beba, ali dok uhvatimo trenutke kada spava, provodim vrijeme sa sinom. Učimo čitati i pisati jer uskoro kreće škola. Tu su i treninzi, tako da nam je ispunjen cijeli dan - ispričala je Iva i otkrila da se u slobodno vrijeme rado rola.

Foto: RTL

- Dosta sam opuštena i vesela, volim pjevati i plesati. Znam nekad biti ljuta, ali većinu vremena sam sretna - zaključila je.

- Pratim influencere koji se bave kuharstvom, slasticama, to najviše volim pripremati. Kao kuharica sam dobra, moja djeca jedu sve što ja skuham, druga također, po njima se to najbolje poznaje. Na 'Večeru za 5' me nagovorila moja šogorica, predložila mi je da bih mogla ići, a ja sam pristala - kroz smijeh je dodala Iva.

Foto: RTL

Svoju večeru odlučila je spraviti od sastojaka kao što su krumpir, rikola, teletina, mrkva, crveni luk, cimet i slatko vrhnje.

- Najest ćemo se, modificirao bih na krumpir i teletinu pa da toga bude više - kroz smijeh je komentirao Andrej.

- Teletina znači da nećemo ostati gladni - dodala je Željka.

- Domaćica se potrudila, rikola, crveni luk, mrkva, sve to ide -zaključila je Darinka.