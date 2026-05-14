Iva Todorić i omiljeni cvjećar slavnih su prekinuli suradnju! 'Sad smo dva odvojena srca...'

Iva Todorić i omiljeni cvjećar poznatih - Ante Jurković, kod kojeg bukete naručuju Maja Šuput, Marko Grubnić, Alka Vuica i brojni drugi poznati, prije sedam mjeseci otvorili su preuređenu cvjećarnicu "Atelier sreće" na zagrebačkom Kaptolu. Ante je cvjećarnicu imao posljednjih šest godina, a Iva, koja mu je cijelo vrijeme bila moralna podrška, pridružila mu se kao poslovna partnerica prije devet mjeseci. Prostor je preuređen pod dizajnerskom palicom Nikoline Pišek, pa je to postala tri puta veća cvjećarnica nego što je bila – prije je imala dvadesetak kvadrata, a sad se prostire na više od 60. Osim toga, Iva i Ante i privatno su bili nerazdvojni, često viđeni zajedno u izlascima, a mreže su bile prepune njihovih zajedničkih slika i uspomena.

Iva Todorić nije željela komentirati ništa u vezi razlaza, dok je Jurković otkrio tek nekoliko detalja.

Sluša svoje srce

- Ne želim još govoriti o tome jer mislim da nakon svega treba zadržati intimu i odnos koji smo Iva i ja, kao i naše obitelji, imali. Smatram da tome nije mjesto u medijima. Mogu samo reći da su nam se ciljevi razišli i da se ja vodim onime što mi srce kaže. Kad god ga nisam poslušao, nije ispalo dobro. Tako sam i ovaj put odlučio da je vrijeme da se maknem. To je zasad nešto što mogu reći – objasnio je popularni cvjećar. Ipak, priznaje da su Iva i on ostali u korektnim odnosima.

- Iva će uvijek biti osoba koja mi je promijenila život nabolje i otvorila put prema nečem većem i boljem. Prihvatila me sa svim mojim manama i vrlinama i to nikada neću zaboraviti. Ne smijete zaboraviti osobu koja je zalijevala korijen da bi stablo izraslo u veliku krošnju. Zato će Iva uvijek biti moj prijatelj. Naravno, intenzitet druženja više neće biti kao prije jer danas oboje imamo svoje biznise i svoje živote. Do sada smo živjeli u jednom balonu, a sada su to dva odvojena svijeta – rekao je Ante. Dodaje da su se do sada jako dobro nadopunjavali te da je ona njegovo znanje, vještinu i kreativnost dizala na višu razinu.

'Bila je moje sidro'

- Koordinirala je sve i organizirala da sve bude na vrijeme. Naviknuta je na velike korporacije gdje sve mora biti besprijekorno posloženo, dok sam ja kreativac i zaneseni umjetnik. Ona je bila moje sidro – iskren je Jurković. Pa kada je onda i kako sve krenulo u nekom drugom smjeru, pitali smo ga, a on je priznao da već neko vrijeme razmišlja o ovom potezu.

- Nisam htio da vrijeme prolazi, a da oboje budemo nezadovoljni. Kada sam odlučio otići na put i manje vremena provoditi u Atelieru, moja mama bila je velika podrška Ivi i usmjeravala je kako bi što trebalo funkcionirati te pomagala oko obučavanja novih zaposlenika. Svi već znaju da sam ja sve naučio od svoje mame i njih dvije su u tome uspjele. Nakon što sam sve objavio i na Instagramu, dio mojih vjernih klijenata krenuo je zamnom i ovim putem im svima zahvaljujem na tome. I dalje ću uvijek biti tu za savjet i pomoć jer je i Iva meni pomagala oko svega kada je trebalo. Ne sumnjam u njezinu sposobnost za rast i razvoj jer je godinama radila u velikoj korporaciji i vodila stotine ljudi – kaže Jurković. Otkrio nam je i planove za dalje.

Novo radno mjesto - AJ Atelier!

- Planovi su mi prvo malo se odmoriti i polako urediti novi poslovni prostor. Poslujem preko svoje nove firme i brenda AJ Atelier, a svi moji klijenti uskoro će me moći pronaći na novoj lokaciji u centru grada. Do tada radim po pozivu, tako da se zapravo nije puno promijenilo osim što više nisam na lokaciji Ateliera Sreće. Vjerujem da će i ovo novo životno poglavlje donijeti sreću. Naravno da ostajem u poslu s cvijećem jer je cvijeće moj životni poziv. Nema ljepšeg osjećaja nego kada dobijete povratnu informaciju kako je moj buket djelovao na osobu kojoj je bio poklonjen. Iako više ne poslujem pod brendom Atelier Sreće, i dalje usrećujem mnoga srca.

Ovim putem želim zahvaliti svim svojim vjernim klijentima i dobavljačima koji mi nisu okrenuli leđa, nego su mi dali vjetar u leđa za nešto novo, bolje i veće – rekao je Ante.

A sa svojim životom i radom ide dalje i Iva Todorić koja i sama uvodi novitete u svoje poslovanje te u Atelier Sreće unosi novi entuzijazam koji će mnoge oduševiti. Otkrila nam je da je u Atelieru Sreće otvorila prvu tvornicu medvjedića koji pričaju – Medo Srećko.

- Djeca i roditelji sami stvaraju svog plišanog prijatelja. Riječ je o interaktivnom iskustvu koje spaja igru, emocije i uspomene, a svaki plišanac prolazi vlastiti "proces rođenja". Djeca najprije biraju svog plišanca među različitim modelima medvjedića, psića, maca, žirafa i jednoroga. Nakon odabira plišanac se puni na posebnom stroju, gdje ga djeca sama "oživljavaju" ljubavlju i srećom – rekla je Iva. Dodala je da je poseban trenutak cijelog procesa ceremonija srca.

Može reproducirati glas roditelja, bake, djeda...

- Svaki medo dobiva svoje srce, a djeca kroz malu ceremoniju u njega stavljaju želje, ljubav i emocije prije nego što ga smjeste unutar plišanca. Ono po čemu je Medo Srećko poseban jest mogućnost snimanja glasa ili poruke. U plišanca se ugrađuje mali zvučnik pa medo može reproducirati glas roditelja, bake, djeda ili same djece. Tako plišanac postaje uspomena koja govori i čuva emocije dugo nakon kupnje. Na kraju svaki medo dobiva rodni list, ime i odlazi kući kao novi član obitelji – kaže Iva.