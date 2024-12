Iva Todorić nakon drame sa psima: Presretni smo što su se vratili, nije istina da često lutaju

Otišla sam otvoriti dvorišna vrata prijateljici. Megi je non stop uz mene, tako je krenula i za mnom kada sam se uputila otvoriti dvorišna vrata prijateljici. Ona u tom trenutku još nije bila stigla, no Megi je vani čula lavež psa i potrčala. Tako je pomamila i Roru, koja je izletjela iz kuće za njom. Obično njih dvije znaju otići do susjeda koji ima mačku i odmah se vrate. Pretpostavila sam da su se vratile za mnom, no ubrzo sam shvatila da ih nema - rekla nam je u nedjelju ujutro Iva Todorić (48).

Njezina dva psa, vajmarski ptičar Megi i francuski buldog Rora, udaljila su se od kuće oko deset sati u subotu. Od tada ih je Iva s kćeri tražila posvuda.

Foto: Instagram

- Dan i cijelu noć ih nije bilo. Obišle smo sve lokacije na kojima smo se nadale da ćemo ih zateći. Niže niz našu ulicu ima i jedna praonica gdje susjedi imaju kamere. Ljubazno su nam ustupili snimke da ih pregledamo, ali na njima nije bilo naših pasa. Puno dragih ljudi podijelilo je našu objavu, i prijatelji i koje ne poznajemo, i zaista sam im zahvalna na tome - rekla je Iva.

Prije nego li su se psi vratili kući, opisivala je kakve su naravi.

Foto: Privatni album

- Ptičarka Megi nema šanse da uđe s nekim u auto, jer uvijek misli da ide na kupanje. Kada je stavimo u auto, trese se i ne želi doći. Osim toga ima pedesetak kila. Ni ja se ne mogu podići pa teško da b i ju netko tako mogao odvesti. Obje su, mogu reći, razmažene, imaju baš sve. Ne vole ni leći bez svog krevetića i vole biti na toplom. Kuća nam je puna djeca i navikli su na ljubav i pažnju, oni su doslovce dio naše obitelji - rekla je.

Dok nam je u nedjelju ujutro prosljeđivala fotografije svojih ljubimica ushićeno, plačući od sreće nam je javila: "Evo ih, vratile su se!"

Foto: Privatni album

- Netko ih je ostavio ispred vrata. Ugledala ih je moja majka Vesna. U dobrom su stanju, spavaju, tople su i čiste. Megi, vajmarska ptičarka ima malo krvave oči, dok je Rora na prvu bila malo uplašena - rekla nam je Iva.

S obzirom da ovo nije prvi puta da su se Megi i Rora same udaljile od kuće jer su nam prije dvije godine susjedi slali fotografije i javljali kako ih viđaju pod Sljemenom, te su tvrdili da su vlasnike prijavili policiji, pitali smo Ivu za komentar.

Foto: Privatni album

- Nije istina da psi lutaju. Oni rijetko izlaze, imali smo prije pola godina slučaj gdje je moja kći na Sljemenu šetala s Rori i ugrizao ju je pas za glavu, od tad je uplašena, boji se te minimalno izlaze. Kad sam otvorila ogradu čule su lavež psa i otrčale za psom. Nama su psi kao djeca, doista ih volim kao vlastitu djecu - objasnila nam je Iva.

Također, govori kako su dosad imali jedan slučaj kada je pas nestao, odnosno prije dva mjeseca netko je odveo Roru iz Kulmerovih dvora do zagrebačke Dubrave. Pronašli su je nakon nekoliko sati, odnosno jedan čovjek ju je odveo kod veterinara gdje su joj očitali čip i vratili je kući. Sada namjerava staviti GPS na oba psa u slučaju da se tako nešto ponovi da ih lakše lociraju.