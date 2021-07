Iva Todorić (45) rasplesala se na koncertu Željka Joksimovića u Opatiji. Razdragana Gazdina kći snimala je svoje prijatelje Anu Bučević (42) i njezina zaručnika Marka Nikolića. Sudeći po snimci koju je Iva objavila na svojoj društvenoj mreži, njezinu mlađahnom dečku Nikoli iz Beograda nije bio ni traga ni glasa.

Možda je razlog tome što ga njezina frendica, duhovna učiteljica, Ana Bučević ne “lajka” previše. Kako nam kažu upućeni, Nikola je prije dvije godine na Visu napravio eksces na Vortex krstarenju. Navodno je imao ljubomorni ispad što se Ani nimalo nije svidjelo. U prilog tome svjedoče i fotografije koje smo snimili zaljubljenih golupčića na kojima Iva i Nikola djeluju kao da se prepiru.

Iva nam je tad tvrdila da joj muškarac s kruzera nije dečko i da će kad ponovno bude u vezi s novom ljubavi ponosno prošetati zagrebačko "špicom". Iva je s misterioznim Nikolom, čiji je identitet prijateljima zabranila da ga otkrivaju u javnosti, često boravila u Čarobnoj kolibi u Gorskom kotaru.

Navodno su se upoznali u Beogradu kad je on njoj prvi pristupio. Osvojila ga je energijo i poztivom kojom zrači, govorili u prijatelji para. No navodno je prepreka u njihovu odnosu to što je on nekoliko godina mlađi od nje pa je pomalo nesiguran.

Svakako, Iva u posljednje vrijeme ne objavljuje fotografije s dečkom, makar s leđa, kako je dosad objavljivala, kao npr. Za Valentinovo u Opatiji kad mu je na glavu nalijepila emotikon srca kako bi mu sakrila identitet.