Iva Todorić proslavila je 45. rođendan. Sudeći po fotografijama koje je objavila na Instagramu, slavila je skromnije nego inače. Prije nego što im je propalo poslovno carstvo, Gazdinoj mezimici na rođendanu je pjevao srpski pjevač narodne glazbe Miroslav Ilić...

Bilo je to za Ivin 40. rođendan. Slavilo se u Kulmerovim dvorima. Folker Miroslav Ilić tad navodno nije pjevao prvi put za Todoriće. Navodno je svojedobno nakon svirke u narodnjačkom klubu produžio na tulum kod Todorića. Za Ivin rođendan, prema riječima bliskih obiteljskih prijatelja, dobio je više tisuća eura za 45 minuta pjevanja.

Ilić se pojavio na vrhuncu proslave i s mikrofonom u ruci ušetao se među goste kojih je bilo između 150 i 200. Otišao je ravno do slavljenice i poljubio joj ruku te zapjevao. Ivina majka Vesna tek se na Ilićevo pojavljivanje skroz opustila. Nizao je Ilić hitove, a na “Božanstvena ženo” cijelo je Ivino društvo “odvalilo”. A Ivino društvo bilo je poprilično šaroliko.

Najzvučnije ime među njima svakako je Severina Kojić (48). I dok je Ivi ove godine rođendan čestitala zajednička prijateljica, bivša Kraljica Hrvatske Iva Radić, koja joj je nedavno poslala i poklon paket sa skupocjenim kremicama za Božić, Sevina čestitka je, sudeći po komentarima na Todorićkinoj društvenoj mreži, i ove godine izostala. Nije poznat razlog udaljavanja između Ive Todorić i Severine Kojić. Prijateljica Gazdine kćeri, Hana Hadžiavdagić, nedavno je izjavila kako je “jedina iz Ivina društva koja joj nije okrenula leđa, te da iz tog prijateljstva nikad nije imala koristi”. Mnogi su u toj izjavi prepoznali Severinu, koja se s Ivom svojedobno intenzivno družila, no u posljednje vrijeme ne viđa ih se skupa.

Kad se Severina udavala u Beogradu za Igora Kojića 2015. na svadbi je bila i Iva Todorić, a tad su objavile i zajedničku fotografiju. Severina je Ivu podržala u kampanji “Spasimo Agrokor zajedno” prije četiri godine objavivši fotografiju na kojoj kupuje u Konzumu i poziva obožavatelje da spase radnike od otkaza. Često ih se moglo vidjeti u šetnji Zagrebom, a zajedno su i ljetovale. Iva je bila stalan gost na Sevkinim koncertima, pa joj je 2016. priredila tulum iznenađenja na nastupu u Beogradu.

Kad je Severina slavila rođendan prije pet godina, Iva joj je poklonila čizme Balenciaga vrijedne oko 8000 kuna. S poklonom se Seve pohvalila na društvenoj mreži, no fotografiju je nedugo potom obrisala. Kad je Iva početkom godine slavila rođendan, Severina nije bila među čestitarima na društvenoj mreži. Ivi su tad redom čestitale zajedničke prijateljice Iva Radić, Karla Kaić i Daniela Gajski.

Najbolje prijateljice su joj Hana Hadžiavdagić, za koju je Iva rekla da je bila uz nju u najtežim trenucima, zatim Ana Bučević, zahvaljujući kojoj je Iva prebrodila razvod od Hrvoja Balenta prije dvije godine, te bivša Miss Universe Biljana Mančić, koja za Ivu kaže da u njoj nema nimalo zavisti.

Ove godine Iva je, čini se, slavila u krugu obitelji. Pozirala je s ocem Ivicom Todorićem (70) okružena tortama, cvijećem i balonima njezine omiljene ružičaste boje. “Hvala svima koji ste mi slali čestitke i divne želje za moj rođendan. Svu ljubav koju svakodnevno širim u nekim danima u godini posebno osjetim kako vas dotiče, pa je tako jučer bio jedan od tih dana kad mi otvorite svoja srca i zahvalite”, napisala je Iva na svom Instagramu. Zaključila je i kako godine nisu važne te su one samo broj. Da za Ivu godine nisu važne svjedoči i njena, šuška se, nova ljubav. Iva navodno nakon razvoda od Balenta ljubi mlađeg frajera. Ta romansa, priča se, traje već godinu dana, a Iva je tek nedavno pokazala misterioznog mladića na svojoj društvenoj mreži.

Lice mu je, doduše, sakrila srcem kako mu ne bi otkrila identitet, no kako doznajemo, riječ je o mladiću rodom iz Srbije koji je uspješan u poslu kojim se bavi. Ivu su s njim nedavno vidjeli u beogradskom restoranu kako izmjenjuju nježnosti. Očevici govore kako momak izgleda “poput manekena”. Iva se nedavno povjerila prijateljici da ne želi pričati javno o novoj ljubavi, dok ne bude sto posto sigurna da to je to.

Osim što taji novu ljubav, Iva je na fotografijama s posljednjeg rođendana otkrila i upeglano lice. Potvrdila je da je svojedobno stavljala botoks, a šuška se i kako ide na hijaluronske filere za “brisanje” bora.